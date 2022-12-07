تراند اليوم : هل القفز بالماء يتسبب في توقف القلب؟

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(برلين/الخليج 365)
الكثير من يعتقد أن القفز في الماء البارد خلال أيام الصيف الحارة يتسبب في توقف القلب، فهل هذا صحيح؟
وردا على هذا الاستفسار، نفت اختصاصية أمراض القلب والطب الرياضي الألمانية سوزانه بيريش راميل صحة هذا الاعتقاد بالنسبة للأشخاص الأصحاء، مضيفة أن القفز المفاجئ في المياه الباردة قد يشكل خطراً على الحياة لدى بعض الأشخاص.
وأوضحت راميل أن المياه أيام الصيف الحارة عادةً ما تكون أكثر برودة بشكل واضح من الهواء، مضيفة أن الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة قد يتسبب في التعرض لصدمة برودة.
وأضافت أنه كلما زاد الفرق بين درجة حرارة الهواء والماء زاد الخطر على الدورة الدموية، ولكنه عادةً لا يصل إلى حد توقف القلب، ولكن من لا يملك قلباً سليماً بشكل تام قد تتسبب صدمة البرودة في وفاته.
وأشارت أنه يزداد الخطر لدى كبار السن الذين يعانون من أحد أمراض الجهاز الدوري، إذ قد يتسبب القفز في المياه الباردة في تعرضهم لاضطرابات نظم القلب التي تهدد حياتهم.
ولتجنب هذا الخطر، تنصح الطبيبة الألمانية بتبريد الجسم حتى يعتاد الجلد على درجة حرارة المياه الباردة قبل القفز فيها، سواء من خلال أخذ دش أو البقاء على حافة المياه لبعض الوقت في بادئ الأمر.