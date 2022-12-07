تراند اليوم : هل القفز بالماء يتسبب في توقف القلب؟

(برلين/الخليج 365)

الكثير من يعتقد أن القفز في الماء البارد ‫خلال أيام الصيف الحارة يتسبب في توقف القلب، فهل هذا صحيح؟

‫وردا على هذا الاستفسار، نفت اختصاصية أمراض القلب والطب الرياضي ‫الألمانية سوزانه بيريش راميل صحة هذا الاعتقاد بالنسبة للأشخاص ‫الأصحاء، مضيفة أن القفز المفاجئ في المياه الباردة قد يشكل خطراً على ‫الحياة لدى بعض الأشخاص.

‫وأوضحت راميل أن المياه أيام الصيف الحارة عادةً ما تكون أكثر برودة ‫بشكل واضح من الهواء، مضيفة أن الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة قد ‫يتسبب في التعرض لصدمة برودة.

‫وأضافت أنه كلما زاد الفرق بين درجة حرارة الهواء والماء زاد الخطر على الدورة ‫الدموية، ولكنه عادةً لا يصل إلى حد توقف القلب، ولكن من لا يملك قلباً ‫سليماً بشكل تام قد تتسبب صدمة البرودة في وفاته.

‫وأشارت أنه يزداد الخطر لدى كبار السن الذين يعانون من أحد أمراض الجهاز ‫الدوري، إذ قد يتسبب القفز في المياه الباردة في تعرضهم لاضطرابات نظم ‫القلب التي تهدد حياتهم.

‫ولتجنب هذا الخطر، تنصح الطبيبة الألمانية بتبريد الجسم حتى يعتاد الجلد ‫على درجة حرارة المياه الباردة قبل القفز فيها، سواء من خلال أخذ دش أو ‫البقاء على حافة المياه لبعض الوقت في بادئ الأمر.