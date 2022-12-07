تراند اليوم : السفير التركي يعقد قرانه على ملكة جمال مصر

(القاهرة - وكالات /الخليج 365)



وبالرغم من التوتر الذي يميز العلاقة السياسية بين تركيا والنظام المصري، إلا أن ذلك لم يمنع القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، ألبر بوسوتر، من عقد قرانه على ملكة جمال مصر السابقة، إنجي عبد الله.



وبحسب ملكة جمال مصر، فإنها تعرفت على ألبر بوسوتر منذ عام، ودارت بينهما قصة حب، تكللت بعقد قرانهما الجمعة، على أن يتم إقامة حفل الزفاف الأحد في منزل السفير التركي، وتقضي شهر العسل في الغردقة، ومنها تنتقل إلى منزل الزوجية في تركيا.



وأضافت إنجي في تصريحات صحفية محلية، أن "التعارف بينهما حدث في مصر"، وأن "بوسوتر" يكن لها ولمصر وللمصريين كل الحب والاحترام، وهو ما جعلها توافق على زواجه، فضلا عن أن "قصة الحب بينهما قامت وبدأت بعيدا عن المشاحنات السياسية".



ورفضت ملكة جمال مصر إنجي عبد الله المزايدات على زواجها، لافتة إلى أنها لم تتزوج إسرائيليا، ولكن تزوجت من تركي مسلم.