تراند اليوم : أخصائي البصريات: يجب فحص النظر للطفل قبل دخول المدرسة

(برلين/الخليج 365)

أوصت الرابطة المركزية لأخصائيي البصريات ‫الألمان بفحص عين الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، وذلك لاكتشاف عيوب ‫النظر مبكرا والتعامل معها، مثل مد البصر "طول النظر" وحسر البصر "قصر النظر".

‫وأكدت الرابطة أن الأطفال الذين يعانون من قِصر النظر يواجهون مشكلة ‫في قراءة السبورة، بينما يواجه الأطفال الذين يعانون من طول النظر ‫صعوبة عند حل تمارين القراءة والكتابة على طاولة الدراسة الخاصة بهم.

‫وأضافت الرابطة أنه يمكن للوالدين إجراء اختبار مبدئي في المنزل من خلال ‫عرض شيء ما على الطفل ومطالبته بالتعرف عليه بعد تغطية إحدى عينيه.

وفي ‫حال عدم قدرة الطفل على التعرف على هذا الشيء فينبغي حينئذ على ‫الوالدين إجراء اختبار نظر للطفل لدى الطبيب.