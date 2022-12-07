تراند اليوم : أخصائي البصريات: يجب فحص النظر للطفل قبل دخول المدرسة

(برلين/الخليج 365)
أوصت الرابطة المركزية لأخصائيي البصريات الألمان بفحص عين الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، وذلك لاكتشاف عيوب النظر مبكرا والتعامل معها، مثل مد البصر "طول النظر" وحسر البصر "قصر النظر".
وأكدت الرابطة أن الأطفال الذين يعانون من قِصر النظر يواجهون مشكلة في قراءة السبورة، بينما يواجه الأطفال الذين يعانون من طول النظر صعوبة عند حل تمارين القراءة والكتابة على طاولة الدراسة الخاصة بهم.
وأضافت الرابطة أنه يمكن للوالدين إجراء اختبار مبدئي في المنزل من خلال عرض شيء ما على الطفل ومطالبته بالتعرف عليه بعد تغطية إحدى عينيه.
وفي حال عدم قدرة الطفل على التعرف على هذا الشيء فينبغي حينئذ على الوالدين إجراء اختبار نظر للطفل لدى الطبيب.