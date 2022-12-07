تراند اليوم : الصدفة تجمع 4 توائم من تبديلهم بالخطأ بعد 20عاماً

(نيويورك/الخليج 365)

اكتشف بعد 20 عاما،أن التوأم كارلوس وشقيقه ويلبر والتوأم خورخيه وشقيقه ويليا يلتقيان بصدفة في قصة هوليوودية كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبطريقة لا تصدق شاءت الأقدار جمع كل توأم بتوأمه بعد أن قام الفريق الطبي بتبديله التوائم عن طريق الخطأ في مستشفى في بوغوتا بكولومبيا بعد الولادة منذ 20 عاما.

وظنت كل أسرة من الأسرتين أن توأمها ليس متطابقا وتقبلت الأمر دون محاولة البحث عن حل للغز.

وقد أظهر فيديو سجله أحد أصدقاء خورخيه ووليام، لحظة التقاء الأشقاء الحقيقيين فى أحد شوارع بوغوتا.

وأضاف أنه ،عرف خورخيه أن لديه شقيق مطابق بعد أن التقت امرأة تعمل معه بأخيه ويليام وقالت له "خورخيه؟ ماذا تفعل هنا؟ تعمل جزارا؟ أنت تعمل في الأنابيب!". فرد" ويليام بالقول إنه ليس الشخص الذى تتحدث عنه.

حينها، أخذت المرأة صورة على هاتفها المحمول لويليام الجزار وأرتها لزميلها فى العمل خورخيه، فصعق وبحث عن صفحة ويليام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليجد أن لويليام شقيقا شديد الشبه بشقيقه.