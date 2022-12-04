تراند اليوم : طريقة عمل البشاميل في المنزل بأبسط المكونات

تعتبر المعكرونة بالبشامل ، من أكثر وجبات الطعام تفضيلاً ورغبة لدى الكثيرين ، حيث تسعى ربة المنزل لإعدادها بأشهى الوصفات لكي تنال على إعجاب جميع أفراد عائلتها .

والأن ينشر لكم "الخليج 365" طريقة اعداد طبق البشامل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي :-

المكوّنات

" data-sort-url="/ps/recipes/5854581-%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84/ingredients/sort"> باكيت معكرونة اصبع زبدة 3 معالق كبيرة طحين 3 كاسات حليب سائل 2 بندوره 1 بصل 1 فليفلة ماجي بودرة رشة فلفل اسود ملح حسب الرغبة رشة زعتر ناشف 0.5 كيلو لحمة مفرومة رشة بهارات مشكلة جبنة موزاريلا

الخطوات