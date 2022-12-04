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تراند اليوم : طريقة عمل البشاميل في المنزل بأبسط المكونات

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تعتبر المعكرونة بالبشامل ، من أكثر وجبات الطعام تفضيلاً ورغبة لدى الكثيرين ، حيث تسعى ربة المنزل لإعدادها بأشهى الوصفات لكي تنال على إعجاب جميع أفراد عائلتها .

والأن ينشر لكم "الخليج 365" طريقة اعداد طبق البشامل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي :-

المكوّنات

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  2. باكيت معكرونة

  3. اصبع زبدة

  4. 3 معالق كبيرة طحين

  5. 3 كاسات حليب سائل

  6. 2 بندوره

  7. 1 بصل

  8. 1 فليفلة

  9. ماجي بودرة

  10. رشة فلفل اسود

  11. ملح حسب الرغبة

  12. رشة زعتر ناشف

  13. 0.5 كيلو لحمة مفرومة

  14. رشة بهارات مشكلة

  15. جبنة موزاريلا

الخطوات

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  2. سلق المعكرونة كالمعتاد  

  3. نحضر طبقة البشاميل. نذوب اصبع الزبدة مع الطحين ونضيف بالتدريج الحليب السائل ونحرك حتى لا يتكتل وبس يثقل الخليط ويغلي نطفي تحته  

  4. نحضر طبقة الحشوة على الغاز اللحمة المفرومه مع البصل مع البندورة مع الفليفله مع جيمع البهارات المذكورة ونتركه ليستوي  

  5. بجاط البايركس نضع طبقة معكرونه وطبقه اللحمه وطبقة البشاميل ثم جبنه موزاريلا ومره اخرى طبقه معكرونه ومن ثم لحمه ومن ثم طبقه البشاميل وعالوجه جبنة موزاريلا ورشة زعتر ناشف  

  6. منحطه بالفرن من تحت 5 دقائق ومن ثم عالشواي دقائق لتعطي اللون الذهبي صحة وعافية

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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