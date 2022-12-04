تراند اليوم : أسعار النفط تصعد قبل عقوبات أميركية على إيران

زادت أسعار النفط واحدا بالمئة،الخميس، وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أميركية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضا في المعروض قبل العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر.

وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018، حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي.

وأظهرت بيانات شحن على منصة تومسون رويترز أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر انخفضت إلى نحو مليوني برميل يوميا مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأميركية وتخفيضهم للواردات.