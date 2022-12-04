تراند اليوم : تحذير سعودي من أحد منتجات "إيكيا"

حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، الخميس، من أحد منتجات أشهر شركات الأثاث في العالم "إيكيا"، التي قد تسبب الإصابة بجروح حال سقوطها.

وطالبت الوزارة المستهلكين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتوقف الفوري عن استخدام مصابيح السقف "CALYPSO" من "إيكيا".

وأضافت الوزارة أنها قامت باستدعاء المنتج لاحتمالية سقوط الغطاء الزجاجي لمصباح السقف، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة.

وطالبت الجمهور السعودي بضرورة التحقق من تاريخ الإنتاج من خلال ملصق التاريخ (من 1625 إلى 1744)، مع التفكيك الآمن للمصباح وإعادته لمنفذ البيع للاستبدال أو استرداد مبلغ الشراء.

وفي عام 2016، دفعت شركة "إيكيا" تعويضات بقيمة 50 مليون دولار أميركي لـ3 عائلات في الولايات المتحدة، توفي أطفالها بسبب سقوط أثاث يعود للشركة.

ولقي ما لا يقل عن 4 أطفال مصرعهم وأصيب 41 آخرون بجروح بسبب سقوط خزائن "إيكيا"، وفقا للجنة سلامة المنتجات الأميركية. وقد تسببت خزانات أخرى للشركة في مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجراح.