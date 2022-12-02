تراند اليوم : كيف سقط سائق مع سيارته من الطابق الخامس في عجمان الإماراتية؟

عجمان- الخليج 365:

توفي اليوم الخميس شاب إفريقي، يبلغ من العمر 22 عاماً، إثر سقوطه بمركبته من الطابق الخامس لموقف متعدد الطوابق في إحدى بنايات عجمان، بعدما تجاوز الحاجز الأسمنتي.

وقال الملازم أول نواف عتيق الكواي ضابط مركز الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بسقوط مركبة من الطابق الخامس لموقف متعدد الطوابق في إحدى البنايات السكنية. وعلى ضوء البلاغ، هرعت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت الفرق عملية الإنقاذ حيث تبين أن السائق قد فارق الحياة.

ولفت الكواي إلى أن السائق تجاوز الحاجز الأسمنتي وعبر جدار الموقف، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تأكدت أن البناية السكنية مستوفية لشروط الوقاية والسلامة.