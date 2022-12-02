تراند اليوم : الباذنجان وازالة دهون البطن .. وصفات رائعة

دبي - الخليج 365

يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من الألياف ومادة البكتين ذات القدرة الفائقة على حرق الدهون الطبيعية في الجهاز الهضمي، فضلاً عن أنّه غنّي بالحديد الذي يساعد على التركيز وتحسين الحالة المزاجية، إضافة إلى عديد الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية للصحّة العامة.

وينصح أطباء التغذية اعتماد الباذنجان وعصيره في النظام الغذائي لخسارة الوزن وحرق الدهون، مؤكدين أن اعتماده لمدة أسبوع يفتت الدهون ويسهل الحصول على بطن مسطح.

ويمكن تناول الباذنجان بأشكال عديدة عبر السلق أو الشوي وتحضير أطباق متنوّعة منه كـ منزلة الباذنجان "المسقعة" والبابا غنوج وسلطة الراهب، وعصير البازنجان، لكن يفضّل الإبتعاد عن الباذنجان المقلي لغناه بالسعرات الحرارية.

المكونات لتحضير عصير الباذنجان:

حبة باذنجان كبيرة

القليل من الماء

طريقة التحضير:

قطعوا الباذنجان لقطع صغيرة وضعوه في وعاء مع القليل من الماء، وضعوا الخليط فوق النار لمدة 5 دقائق ثم ارفعوه و اتركوه ليبرد.

بمصفاة، صفوا الماء واحتفظوا به في زجاجة وضعوه في الثلاجة، اشربوا منه 4 كؤوس يومياً ولمدة أسبوعين على الأقل وستلاحظون النتائج.