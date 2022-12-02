تراند اليوم : مشاركة في " أراب ايدول " تتوعد أحلام بالانتقام

وكالات / الخليج 365

فتحت المشتركة الجزائرية في برنامج “آراب آيدول” كاميليا ورد النار على الفنانة الاماراتية أحلام، متهمة إياها بأنها تريد إذلالها، وتوعدت كاميليا بعد أن خرجت من البرنامج بأن تنتقم من أحلام.

واعتبرت كاميليا أن الفنانة الإماراتية كانت تقصد إذلالها، خاصة أنها فضلت عليها في النهاية المشترك مهنّد عبد الحسين، وهو ما تسبب في خروجها نهائيا من البرنامج.

وكتبت كاميليا على حسابها على “تويتر”: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك، صدقيني ظلمك ليا ودعوتي رح تاخد منك اغلى شيئ تملكيه متل ماحاولتي تاخدي مني اكتر شئ بحبو.. #كاميليا_ورد”.

وأضافت: “الامبراطورة_كاميليا_ورد والوحش احلام ياظالمة مختلة عقليا مهما حاولتي تذليني ما تقدري”.

كما وجهت كاميليا رسالة لجمهورها الذي صوت لها وكتبت لهم قائلة: “شكراً لكم أحبابي والجيش الكاميلياوي على التصويت الكبير القوي، وبعتذر منكم دفعتوا مصاريكم على أمل التأهل بالتصويت، لكن للأسف.. وشكرا للترندات التي تصدرتها بأول ظهور لي.. شكراً لكم من القلب أنتم فقط اللي قدرتوا تفرحوا قلبي بمحبتكم.. أنا لأجل عشقي للطرب وثقتي في موهبتي وحلمي بتمثيل بلدي شاركتُ في البرنامج.. فقط أقول شكراً للملكة أحلام”.