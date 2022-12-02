تراند اليوم : فيفي غبدو تثير موجة من الغضب والسخرية ... والسبب ؟

القاهرة - الخليج 365

أثارت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده زوبعة من الغضب والانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي عندما أدلت بحديث عن صورة “السيلفي” التي تتمنى أن تلتقطها في ليلة رأس السنة.

وبعد حديث لقناة “الشرقية”، حول إنجازاتها الفنية خلال العام 2016، أجابت فيفي عبده على سؤال المذيع عن السيلفي التي تتمناها قائلة: “لو شخص واحد هيكون ربنا سبحانه وتعالى”.

وسرعان ما تداركت فيفي عبده إجابتها، بالقول: “مش سيلفي، ربنا متواجد في كل مكان، يعني هجمع ولادي وندعي ربنا يخليهم كلهم”.

وقالت فيفي عبده إن المذيع أحرجها بتحديد شخص واحد فقط، ما جعلها تجيب بهذه الإجابة.