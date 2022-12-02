تراند اليوم : محكمة أميركية تقضي بتغريم المطربة فيروز مليون دولار

بيروت ـ الخليج 365

أكدت مصادر لبنانية ما اوردته جريدة “السفير” حول صدور حكم قضائي يدين أيقونة الغناء السيدة فيروز بدفع مبلغ مالي يتجاوز المليون دولار بسبب خلاف حول حفل فني ضخم أقامته في مقاطعة كونيتيكت الامريكية.

وفي التفاصيل، ينص هذا الحكم القضائي على إلزام السيدة فيروز دفع مبلغ 800 الف دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد والمصاريف أي أكثر من مليون دولار.

ويتعلق الحكم الصادر في أمريكا عام 2009، بحقوق مدنية ومالية لثلاثة اشخاص هم لبنانيان وأمريكي بعد خلاف حول حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في مقاطعة كونيتيكت.

ويجري حالياً ابلاغ السيدة فيروز بالقرار القضائي اللبناني الذي صدر مؤخراً بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر بصفة مبرمة ونهائية من قبل محكمة مقاطعة كونيتيكت الأمريكية.

وكانت السيدة فيروز قد قدمت في أميركا دفاعها ودفوعها في الملف القضائي المساق بحقها، وصدر بعده الحكم لصالح المدعين الثلاثة الذين تمثلهم في القضية المحامية اللبنانية سندريللا مرهج.

وآثرت المحامية مرهج عدم الادلاء بأي موقف من هذه القضية، واكتفت في إتصال مع ” القدس العربي ” بتأكيد صحة القضية وقالت “هناك حكم وحقوق مالية ويجري حالياً إبلاغ السيدة فيروز بالحكم”.