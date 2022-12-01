الاكثر متابعة اليوم - أصالة تجاهلت اتهامات هيفا!

اتهمت هيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة الفنانة السورية اصالة نصري بفبركة صورها المشوّهة في السعودية، حيث اطلت هيفا بأول حفلة لها هناك بوجه مجعد وبطريقة فيها الكثير من الفوتوشوب.

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اصالة وبعد الانتهاء من حفلتها لم ترد على الحملة التي نظمت ضدها خصوصًا بنشر صورة لها مشابهة تمامًا لما حدث مع هيفا.

تجاهلت الفنانة السورية اتهامات هيفا ووجهت رسالة لكل شخص ساهم بنجاح حفلها في الرياض وكتبت:

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وتابعت: (شكراً صديقتي الحبيبه سلمى لبّستيني أحلى مجوهراتك واخترتي لي واهتمّيتي.. شكراً أهلي أصحابي فرقتي الموسيقيّه أفضل وأهم أساتذة موسيقى بالعالم العربي والمايسترو أخي الصديق مصطفى حلمي وبتمنّى تكون ارتحت بعد كلّ التّعب اللي عشته معي وقبلي حضّرت وذاكرت وأتقنت شكراً أخي أنّوستي على كلّ محبّتك ودعمك وإصرارك تكون دائماً جنبي حبيبي وأنيسي وسامحني عالمفاجأه.. شكراً ولادي أنتوا متل مابتمنّى وبطمح وبتحمّد ربّي عليكم .. شكراً هيئة التّرفيه وعلى رأسها حبيبنا الطيّب الغالي الّلي هوّه بطل هالليله والدّاعم الأساسي والأهمّ ( أبو ناصر ) .. شكراً روتانا بيتي الأوّل والدّائم اللي فيه إخوتي الكتار متجمعين على حلم نحققه سوا وعلى رأسها المُعلّم الموجّه المُحبّ الأبّ أبو فوّاز.. شكراً زوجي الّلي لولاه أنا ماعملت اللي عملته بهالليله والّلي شال عنّي كلّ تعب وكلّ تفكير وترك لي متعة أحفظ وغنّي وبس الدّنيي كلّها فايق ..وبختم بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّه وكلّلي إمتنان وكلّلي فخر بقيادة وطني العظيمه ملك حفيد ملوك والد للشًباب السعودي حكيم يسمو بهم حتّى طالت بلادي عنان السماء .. وولي عهد بطل من أبطال هالزّمان جريء شجاع طيّب نبيل داعم في جميع المجالات ..وأخيراً بختم بشكركم كلكم الأغلبيه المُحبّه والأقليّه المُنتقده لأنّي لولا هذا وذاك ماحقّقت اللي حقّقته ..تعيشوا ونكرّر هالليله ليالي كتير بكلّ وطن بقلبي إله مطرح من كلّ بلادنا العربيه)