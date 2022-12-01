الاكثر متابعة اليوم - أصالة تجاهلت اتهامات هيفا!

اتهمت هيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة الفنانة السورية اصالة نصري بفبركة صورها المشوّهة في السعودية، حيث اطلت هيفا بأول حفلة لها هناك بوجه مجعد وبطريقة فيها الكثير من الفوتوشوب.
لمعرفة ما قالته هيفا عن اصالة على الرابط أدناه
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اصالة وبعد الانتهاء من حفلتها لم ترد على الحملة التي نظمت ضدها خصوصًا بنشر صورة لها مشابهة تمامًا لما حدث مع هيفا.
تجاهلت الفنانة السورية اتهامات هيفا ووجهت رسالة لكل شخص ساهم بنجاح حفلها في الرياض وكتبت:
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وتابعت: (شكراً صديقتي الحبيبه سلمى لبّستيني أحلى مجوهراتك واخترتي لي واهتمّيتي.. شكراً أهلي أصحابي فرقتي الموسيقيّه أفضل وأهم أساتذة موسيقى بالعالم العربي والمايسترو أخي الصديق مصطفى حلمي وبتمنّى تكون ارتحت بعد كلّ التّعب اللي عشته معي وقبلي حضّرت وذاكرت وأتقنت شكراً أخي أنّوستي على كلّ محبّتك ودعمك وإصرارك تكون دائماً جنبي حبيبي وأنيسي وسامحني عالمفاجأه.. شكراً ولادي أنتوا متل مابتمنّى وبطمح وبتحمّد ربّي عليكم .. شكراً هيئة التّرفيه وعلى رأسها حبيبنا الطيّب الغالي الّلي هوّه بطل هالليله والدّاعم الأساسي والأهمّ ( أبو ناصر ) .. شكراً روتانا بيتي الأوّل والدّائم اللي فيه إخوتي الكتار متجمعين على حلم نحققه سوا وعلى رأسها المُعلّم الموجّه المُحبّ الأبّ أبو فوّاز.. شكراً زوجي الّلي لولاه أنا ماعملت اللي عملته بهالليله والّلي شال عنّي كلّ تعب وكلّ تفكير وترك لي متعة أحفظ وغنّي وبس الدّنيي كلّها فايق ..وبختم بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّه وكلّلي إمتنان وكلّلي فخر بقيادة وطني العظيمه ملك حفيد ملوك والد للشًباب السعودي حكيم يسمو بهم حتّى طالت بلادي عنان السماء .. وولي عهد بطل من أبطال هالزّمان جريء شجاع طيّب نبيل داعم في جميع المجالات ..وأخيراً بختم بشكركم كلكم الأغلبيه المُحبّه والأقليّه المُنتقده لأنّي لولا هذا وذاك ماحقّقت اللي حقّقته ..تعيشوا ونكرّر هالليله ليالي كتير بكلّ وطن بقلبي إله مطرح من كلّ بلادنا العربيه)