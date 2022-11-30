تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر السعودية والمكسيك بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك رابط مباراة المنتخب السعودي بث مباشر

بث مباشر السعودية والمكسيك بث مباشر وكشف المدرب هيرفي رينارد تشكيلة المنتخب السعودي، التي ستواجه المكسيك، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وضمت تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - حسان التمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.

وحققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

البث المباشر لمباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم ضمن مباريات الجولة الثانية، واستقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على إجراء تغييرين فقط على تشكيلة مباراة الأخضر السابقة أمام بولندا، وذلك عندما يواجه المكسيك مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر.

وتملك السعودية 3 نقاط، من فوز على الأرجنتين (2-1)، وخسارة من بولندا (2-0)، وبإمكان الأخضر التأهل إلى ثمن نهائي المونديال حال الفوز على المكسيك دون النظر إلى المباراة الأخرى.

وينوي رينارد الدفع بالثنائي سلطان الغنام وعبدالله عطيف بدلا من محمد البريك (المصاب) وعبدالإله المالكي (الموقوف) في التشكيلة الأساسية التي ستواجه المكسيك على ملعب لوسيل.

وطالب المدرب الفرنسي، لاعبيه بضرورة الضغط العالي، وتضييق المساحات لتقليل خطورة المنتخب المكسيكي الذي يعتمد على السرعات.

ومن المتوقع أن يدخل الأخضر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان

خط الهجوم: صالح الشهري

يحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، بالتساوي مع الأرجنتين الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب المكسيك في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد المكسيك

قناة بى إن سبورت (beIN Sport)

قناة الكأس الرياضية (ALkass)

قناة الهوية اليمنية (Al Hawyah Channel)

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد المكسيك

قناة beIN Sport

التردد : 11054 – و 12604

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقى

قناة الكأس الرياضية Alkass

التردد : 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

قناة الهوية اليمنية AlHawyah Channel

التردد: 11096

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى