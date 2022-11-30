تراند اليوم : تونس اليوم مباشر .. بث مباشر تونس الان مباشر مباراة تونس وفرنسا بث مباشر الآن

تونس بث مباشر ;أعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة فرنسا المقرر إقامتها الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وشهد تشكيل تونس على تواجد النجم على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي لأول مرة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل تونس على النحو التالي:

حراسة المرمي: دحمان

الدفاع: ياسين مرياح، نادر الغندري، منتصر الطالبي

خط الوسط: على معلول، عيسي العيدوني، السخيري، كشريدة

الهجوم: بن رمضان، بن سليمان، الخزري

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا، حسم تأهله إلي دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، بعد حصد 6 نقاط من إنتصارين وإعتلاء قمة المجموعة الرابعة، فيما لا تزال البطاقة الثانية المؤهلة لثمن نهائي المونديال حائرة بين أستراليا الوصيف برصيد 3 نقاط، والدنمارك وتونس صاحبا المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أستراليا نظيره الدانمارك في نفس التوقيت، بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بمونديال قطر.