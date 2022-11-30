تراند اليوم : تلفزيون الفجر كاس العالم

تلفزيون الفجر كاس العالم تلفزيون الفجر مباشر يبحث الكثير من الأفراد في مختلف أنحاء العالم عن القنوات التي ستعمل على نقل مباريات كأس العالم والتي تبدا من تاريخ اليوم بصورة مجانية، وتوجد مجموعة من القنوات التي أقرت بعرضها لكأس العالم بشكل مجاني، ونذكر لكم القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

قناة 1 ، 2 ، 3 ، 4 التردد، ويكون القمر الصناعي نايل سات، والتردد 12264، وكذلك الاستقطاب أفقي، وتصل سرعة الترميز 27500.

قناة: إيريب هد إيران تحمل تردد 11881، ومعامل الترميز 27500، والاستقطاب: أفقي، كذلك القمر الصناعي التركي.

قَناة تي آر تي 2 تحمل تردد 11054، ومعامل الترميز 30000، والاستقطاب أقي، يكون معدل تصحيح الخطأ 6\5.

هناك قناة زدف، وتحمل تردد 11054، والقمر الصناعي هوت بيرد، كما أن معامل الترميز 22000، والاستقطاب أفقي.

مجموعات كأس العالم

من الجدير بالذكر أن كأس العالم يضم ثماني مجموعات، وتشتمل المجموعة الواحدة على أربعة منتخبات فيها حيث يلعب كل منتخب مع باقي المنتخبات المتواجدة في نفس المجمعة الواحدة، ونوضح لكم مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر، إكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز.

المَجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.

المَجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.

من هم المرشحون للفوز بكأس العالم 2022

بدا الكثير من المشجعين بالتساؤل والتوقع عن المنتخب المرشح بالفوز بكأس العالم لعام 2022، ويذكر أت هناك ثمانية مجموعات تضم 32 منتخب من مختلف أنحاء العالم، ونذكر لكم من هم المرشحون للفوز بكأس العالم 2022.