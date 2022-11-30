تراند اليوم : ارطغرل 114 مترجم :: موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 :: موقع النور ارطغرل 114 قيامة ارطغرل الحلقة 114 : تورغت يتزوج زينب وكوبيك يعدم قادة الجيش

نواصل معكم عشاق الدراما التركية، مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 114 ، سرد الاحداث المتوقعة في قيامة ارطغرل الحلقة 114 ، وتتضمن فتح الخائن سعد الدين كوبيك لسيمساط، وتزوج تورغت بعدها من زينب شقيقة أصليهان.وفي قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 114 يصل حسام الدين قراجه لكوبيك بسلام ، تمهيداً لإغتنام الفرصة والانقضاض على سعد الدين كوبيك، لكن الخائن كوبيك يقتل كمال الدين كاميار وقيادات الجيش المعارضين له.

وفي أحداث قيامة ارطغرل 114يضرب سعد الدين كوبيك حصاراً على سميساط الحصار، فيطلب أهل المدينة الأمان مقابل تسليمها، بسبب ضعف ملوكها وعدم قدرتهم على المقاومة، فيوافق كوبك بذلك، ويمنع الجيش من القتال، ويكتب عهداً ويرسله.

ويخلي الملوك القلعة وينزلوا متاعهم، وبعدما يرجع سعد الدين كوبك من فتح قلعة سميساط اتهم "حسام الدين قيمري" بإحدى الجرائم، وحبسه مقيداً في قصر السلطنة في مدينة ملطية واستولى على أمواله لحساب السلطان، وينتقل بعدها إلى قونية وبسبب الإشاعات، أخذ "كمال الدين كاميار" في "قلعة كاوله" وقتل هناك.

في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة.

وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقول أرطغرل أنها حرب بين الظالم والمظلوم.

ويقول أرطغرل " حرب بين الحق والباطل وبين الوفاء والخيانة".

ويقول أرطغرل " فليكن الله حسبنا ومعيننا جميعاً".

ويتمكن أرطغرل من رمي رجال سعد الدين كوبيك بالسهام وتبدأ معركة بين سعد الدين وتورغت تنتهي بموت كوبيك.

كما تتضمن الأحداث القادمة من قيامة أرطغرل زواج تورغت من زينب شقيقة أصليهان.

احمد(أريس) يخطط لقتل جيشه القادم من الإمبراطور عن طريق فخ بالتعاون مع ارطغرل ،تورغوت وارطغرل وكاراجا سينتقمون من سعد الدين دون ان يتـوقع وسيتـم قتلـه بأكثر من 20 طعنة.