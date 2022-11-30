تراند اليوم : ارطغرل 114 :: ارطغرل 114 موقع النور قيامة ارطغرل الموسم 4 الحلقة 114 كاملة HD: كوبيك يقع في كمين أرطغرل

متابعات/الخليج 365/ يتوقع في الحلقة 114 من مسلسل قيامة ارطغرل أن يشتد الصراع بين سعد الدين كوبيك وأرطغرل مع هجوم رجال كوبيك على معقل قبيلة الكاي في سوغوت ،حيث يعدم سعد الدين كوبيك قادة الجيش المعارضين له في قيامة ارطغرل الحلقة 114 وعلى رأسهم حسام الدين .

وويعتبر مسلسل قيامة أرطغل من أكثر المسلسلات في الوطن العربي مشاهدة حيث تبلغ نسبة مشاهدته أكثر من 80 مليون.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونم

حياة ارطغرل في سطور

في سطور نستعرض لكم حياة البطل الغازي ارطغرل ابن سليمان شاه، حيث تقول الروايات بأنه لما ترك السلاجقة أرضهم ووطنهم خوفاً من جنكيز خان ملك التتار، مالوا إلي جانب الروم وجاء معهم ارطغرل وكان رجلاً شجاعاً مقداماً، ولما رأي السلطان علاء الدين كيكوبات السلجوقي ارطغرل أعجب به لقوته وذكائه فقربه إليه ومنح ارطغرل وقبيلته أرضاً ليستقروا بها.

بداية ارطغرل وقصته

كانت البداية تحديداً في عام 628 هجرية الموافق 1220 ميلادية وبعد وفاة سليمان شاه والد ارطغرل في مدينة أخلاط في بلاد الأناضول، وخلفه فيها ابنه ارطغرل، وبعد الزحف المغولي نحو بلاد المسلمين في العراق وفي بلاد آسيا الصغري لم يجد ارطغرل مفراً من أن يبتعد هو وقبيلته عن مدينة أخلاط، وبالفعل تحرك هو ومائة أسرة من قبيلته ومعه حوالي أربعمائة فارس نحو شمال غرب الأناضول مع حدود دولة بيزنطة وهي بلاد الروم آنذاك، وبينما هو سائر في طريقه هو وقبيلته سمع أصوات جيشان يتقاتلا، وإذ بهما جيشا السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبات وجيش النصارى من الروم، وكاد جيش النصارى أن يقضي علي جيش السلطان السلجوقي، ولكن ارطغرل هب لإنقاذه، وبالفعل نزل ساحة المعركة وقاتل بسيفه هو وفرسانه حتي انتصر جيش السلطان.

ملخص أحداث الحلقة 114 من قيامة أرطغرل

يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة. وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقول أرطغرل أنها حرب بين الظالم والمظلوم. ويقول أرطغرل " حرب بين الحق والباطل وبين الوفاء والخيانة". ويقول أرطغرل " فليكن الله حسبنا ومعيننا جميعاً". ويتمكن أرطغرل من رمي رجال سعد الدين كوبيك بالسهام وتبدأ معركة بين سعد الدين وتورغت تنتهي بموت كوبيك.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

الغازي ارطغرل (أبو العثمانيين)

كما اعتاد المؤرخون تسميته بالغازي ارطغرل، بسبب جهاده المستمر في مواجهة المغول من ناحية، من ناحية أخري حروبه التي خاضها مع الصليبين، وكذلك أطلق عليه لقب أبو العثمانيين حيث إليه يرجع أصل عثمان الأول ولده الأصغر مؤسس الدولة العثمانية فيما بعد.