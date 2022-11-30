تراند اليوم : ارطغرل 114 .. موقع النور مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 114 مترجم

ترجم موقع النور ارطغرل الحلقة 114 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع والتي حملت مزيد من الاثارة على صعيد الصراع بين سعد الدين كوبيك ورجال الدولة الاوفياء.

وفي ملخص الحلقة 114 من مسلسل قيامة أرطغرل :

- قراجة يرسل محارب لأخذ أرطغرل ليقابله في المغاره والمفاجئة ان السلطان ووالدته تكون تنتظر أرطغرل .

- أرطغرل ينقذ احد الأمراء من جنود سعدالدين كوبيك

- سعدالدين يثتل بعض الأسياد المتمردين

- أحمد الب يراقب ماريا التي تعطي رسالة لأحد جنود سعدالدين

- قراجة يتقرب اكثر واكثر من سعد الدين

- ادغوموش محارب غون الب يتلقى رسالة من سعدالدين ان يذهب لقبيلة الكايي ليقتل او ليحضر السلطان

- ارطغرل يدخل متنكرا بزي جنود سعدالدين لمكان اقامة سعدالدين

- قراجة الذي كان في اجتماع مع سعدالدين يخبر ارطغرل ان سعد الدين ينوي قتل او اسر السلطان

- ادغوموش يدخل خيمة السيادة في الكايي ليجد السلطان ومعه ارتوك

- ارطغرل يدخل خيمة السيادة عند سعدالدين فيجد غون الب ولا يجد سعدالدين كوبيك .