تراند اليوم : جامعة بيرزيت الأولى عربيا في مسابقة المحكمة الصورية بالكويت

رام الله / الخليج 365

فاز فريق كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء، بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العربية في نسختها الخامسة، والتي اقيمت في كلية القانون الكويتية العالمية.

وحصلت الطالبة ميرا صالحي من فريق الجامعة على جائزة أفضل مترافع.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الفريق حصل على الفوز بعد العمل الجاد في التحضير للمسابقة، ما جعله يخوض ثلاث جولات تمهيدية استطاع خلالها الانتصار على فرق جامعة قطر، والأمير محمد بن فهد، وبغداد على التوالي، وهذا ما أهله للدور الربع النهائي اذ استطاع الانتصار على فريق جامعة القاضي عياض المغربية.

وواجه فريق الجامعة في دور النصف نهائي فريق الجامعة اللبنانية، لينتصر عليه ويتأهل الى الجولة النهائية، ويستطيع التغلب مجدداً على فريق جامعة الأمير محمد بن فهد، ليتوج بالمركز الأول في المسابقة.

وتكون فريق الجامعة من الطلبة: آدم الأغبر، وميشلين دعيق، وميرا صالحي، وإخلاص ناصر، بإشراف وتدريب كل من: الاستاذة نوار بدير، والاستاذ عمران التميمي.

يذكر أن هذه المسابقة تقام بشكل سنوي على مستوى الوطن العربي، وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها فريق الجامعة بالمركز الأول، إذ سبق له الفوز في العام 2017 في دولة الكويت، وفي العام 2015 في دولة قطر