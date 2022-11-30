تراند اليوم : ما هي مهمة حارس الحجر الأسود!؟ ... لن تتوقع

السعودية - الخليج 365

كثير مايتسائل البعض عن المهمة الخاصة لحارس الحجر الأسود داخل الحرم، في المملكة العربية السعودية.



حث يتولّى حارس الحجر الأسود تنظيم آلاف الطائفين حولَ الكعبة المشرفة، إذ يعتلي قرب الحجر لتمكين الزائرين من استلام تلك الزاوية الأكثر شغفاً للمسلمين.

ويقول المتحدث الإعلامي باسم قوات امن المسجد الحرام في السعودية، إن هناك العديد من الوظائف التي يقوم بها حارس الحجر الأسود، والتي من اهمّها، المحافظة على أمن وسلامة الطائف حول الكعبة، ومساعدته أثناء وصوله الى تلك المنطقة، والتي تعتبر مرتفعة الكثافة من المؤمنين.

هذا وأشار الى أن حارس الحجر الأسود يقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن.