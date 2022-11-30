تراند اليوم : مغنية الراب كاردي بي: "أنا حامل"

أعلنت مغنية الراب الأميركية كاردي بي عن حملها خلال برنامج “ساترداي نايت لايف” مساء السبت، وذلك بعد يوم واحد على إطلاق أحد ألبومات الراب الأكثر ترقبا في السنوات الأخيرة.

وسرعان ما انتشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النجمة الصاعدة البالغة من العمر 25 عاما شائعات تسري منذ فترة في هذا الخصوص، من خلال إبراز بطنها المنتفخ خلال تأدية أغنية “بي كيرفول” المأخوذة من ألبومها “إنفايجن أوف برايفسي” الذي صدر الجمعة.

وكاردي بي فنانة مولودة في البرونكس اسمها الحقيقي بلكاليس ألمانزار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل اعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة. وهي مخطوبة لمغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة “ميغوس″.

وبعيد مشاركتها في “ساترداي نايت لايف”، نشر خطيبها صورة لهما على “إنستغرام” علّق عليها كاتبا “نعيش في بركة كبيرة”.

وحازت المغنية جوائز كثيرة على أعمالها، وكان ألبومها الجديد من الأكثر ترقبا في مجال الراب المعروف بهيمنة الرجال عليه.

ومن المزمع أن تشارك الفنانة الأسبوع المقبل في مهرجان كواتشيلا الشهير في صحراء كاليفورنيا، إلى جانب كبار النجوم من أمثال بيونسيه.