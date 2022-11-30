تراند اليوم : مسلسل العشق الفاخر 23 ,, مسلسل العشق الفاخر الحلقه 23 مترجمة للعربية

مسلسل العشق الفاخر 23 مشاهدة مسلسل العشق الفاخر الحلقه 23 وفي الأحداث تكون عائشة هي فتاة جميلة و رقيقة تعيش تحت طغط بسبب شقيقيها و عندما تحلم بالزواج من حبيبها تكتشف انة على علاقة بصديقتها المقربة، فتصدم عائشة كما انها يتم وصفها بالفتاة سيئة السمعة فتصبح عائشة فتاة أقوى و أكثر صلابة و لأول مرة في حياتها تقرر ان تفعل شيئا لنفسها و هو الزواج من كرم الذي ليس لدية علم بأنة سوف يصبح ضحية لعائشة، هذة اللعبة ستجعل عائشة و كرم مرتبطان ببعض للأبد.

ويقدم تشاغلار من خلال مسلسل العشق الفاخر شخصية جديدة ومختلفة كليًا عن الشخصية التي قدمها في مسلسل فضيلة حيث يلعب دور الفتى المنحرف الذي يلهث وراء الفتيات، وقد حقق مسلسل العشق الفاخر نجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى؛ لذلك سوف نستعرض لكم متابعينا عبر هذه المقالة موعد وقصة مسلسل العشق الفاخر.

مسلسل العشق الفاخر

بدء عرض مسلسل العشق الفاخر Afili Ask في يوم الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، وقد نجح المسلسل منذ عرض حلقته الأولى في جذب المشاهدين في الوطن العربي نظرًا لفكرة المسلسل الجديدة والمثيرة إضافة إلى الإعتماد على المواقف الكوميدية والأحداث الطريفة في أحداث المسلسل والتي يفضلها المشاهدين ويتفاعلون معها.

موعد مسلسل Afili Ask

يُعرض مسلسل العشق الفاخر مساء كل يوم أربعاء من كل أسبوع على قناة كنال دي kanal D التركية، ويمكنكم أعزائنا القراء متابعة حلقات المسلسل مترجمة باللغة العربية على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي الذي تتولى ترجمة حلقات المسلسل فور عرضه في تركيا.