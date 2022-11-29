تراند اليوم : ايران مباشر .. بث مباشر ايران وامريكا بث مباشر الان بث مباشر إيران وأمريكا بث مباشر كاس العالم ايران اليوم مباشر

نعود إليكم ضمن مباريات كأس العالم مع مباراة إيران وأمريكا بث مباشر في الجولة الثانية من المونديال حيث يواجه المنتخب الإيراني منافسه المنتخب الأمريكي اليوم (الثلاثاء ، 29 نوفمبر) في تمام الساعة 9 مساءً على ملعب الثمامة.
واحتلت إيران المرتبة الثانية في المجموعة الثانية بثلاث نقاط ، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنقطتين.
تشكيل إيران:
يبدأ كارلوس كيروش، مدرب إيران تشكيل اليوم على النحو التالي:
في حراسة المرمى: حسين حسيني.
في خط الدفاع: رامين رضائين، مجيد حسيني، مرتضى بورعليغنجي، ميلاد محمدي.
في خط الوسط: علي جولزاده، أحمد نورلاهي، سعيد عزت اللهي، إحسان حج صافي
في خط الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون.
تشكيل أمريكا:
في حراسة المرمى: مات تيرنر.
في خط الدفاع: سيرجينو ديست، والكير زيمرمان، تيم ريم، أنتوني روبينسون.
في خط الوسط: تايلر أدامز، يونس موسى، ويستون مكيني.
في خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تيموثي ويا، حاجي رايت.
القنوات الناقلة لـ مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم 2022:
ستنقل وقائع مباراة أمريكا وإيران في كأس العالم مونديال قطر 2022، على قنوات:
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