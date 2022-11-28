تراند اليوم : بث مباشر البرازيل .. بث مباشر البرازيل وسويسرا بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر الآن

بث مباشر البرازيل وسويسرا Brazil vs Switzerland، نقدم من خلال موقعنا الرائد كورة في العارضة مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا المواجهة النارية التي ستجمع بين المنتخبين، في آخر يوم بالجولة الثانية بدور المجموعات في كأس العالم 2022 قطر، مواجهة ستكون من العيار الثقيل حيث سيتنازع البرازيل علي تحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة من اجل الاحتفال بتأهله إلي الدور اـ 16، ويتبقي له لقاء الاسبوع المقبل يخوضه كتحصيل حاصل، مواجهة ستكون عصيبة علي المنتخب البرازيلي ومن يعتقد غير ذالك عليه ان يعيد حساباته سريعاً قبل انطلاقة اللقاء المرتقب بشكل ضخم، بث مباشر البرازيل وسويسرا يلا شوت. مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر بث مباشر البرازيل وسويسرا الان، يواصل البرازيل طريقه نحو التتويج باللقب حيث يؤمن بحظوظه تماماً في النسخة الـ 22 من المونديال ويبدو بأن اللاعبين علي قدر الثقة التي وضعها عليهم جماهيرهم، يلاقي البرازيل سويسرا في واحدة من اصعب اللقاءات التي سنشاهدها بدور المجموعات في البطولة، سيكون هناك صراع كبير من قبل المنتخبين علي تحقيق الفوز، حيث من سيفوز من بينهما سيتأهل مباشرة إلي دور الثمن النهائي وسيكون وقتها في صدارة المجموعة السابعة، حيث يتساوا كلاً منهما في النقاط وفي كل شيئ، فهل سيكون السيليساو قادرين علي ان يعبروا إلي مرحلة مهمة في مشوارهم نحو تحقيق المونديال؟ علي اي حال سنعرف الجواب علي السؤال الذي يثير اهتمام كافة مشجعي الساحرة المستديرة بعد ساعات قليلة، بث مباشر البرازيل وسويسرا الاسطورة لايف livehd7.

يبحث الكثير من محبي الكرة الأوروبية من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في المباراة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجارى في المباراة التي ستقام على ستاد 974 في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مباراة البرازيل وسويسرا

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاثة نقاط حيث حقق الفوز في المباراة الاولى على يد منتخب صربيا بهدفين دون رد في المواجهة التي شهدت تألق كبير لصالح ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام هوتسبير، ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة التألق وتحقيق الفوز على حساب سويسرا للتأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم رفقة فرنسا المنتخب الوحيد الذي تأهل حتى الآن.

ويغيب عن منتخب البرازيل اليوم النجم نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة ويعولون على عدد كبير من اللاعبين أبرزهم فينسيوس جونيور، بينما وعلى الجانب المقابل فإن منتخب سويسرا قد حقق الفوز على حساب صربيا وتسعى للانتصار من أجل التأهل كذلك.

تردد قناة STV HD المفتوحة

وأعلنت قناة STV المفتوحة تمامًا نقل مباراة البرازيل وسويسرا بشكل مفتوح وحصرى في المواجهة التي يرغب فيها كل منتخب لتحقيق الفوز ويمكنكم استقبال تردد القناة بشكل حصرى ومجاني وبجودة عالية على النحو التالي:

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير

Astra 2A/2B/2D28.2 شرق10906عمودي220002/3مفتوح

Astra 2A/2B/2D28.2 شرق11068عمودي230003/4مفتوح

Astra 2A/2B/2D28.2 شرق11479عمودي220005/6فيديو جارد