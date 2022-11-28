الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي انتقمت من اصالة؟ – فيديو صور

احيت الفنانة السورية اصالة_نصري حفلًا ناجحًا في السعودية، وقبل صعودها المسرح أجرت لقاءات صحافية، والتقط المصورون بعد الصور والفيديوهات لها، وانتشرت صورة لها بدا فيها وجهها مجعدًا ومفطوسًا كما حصل مع هيفا وهبي منذ فترة.

وفي الوقت الذي كانت فيه اصالة قي السعودية نشرت عيفا التالي: (أتمنى أن تصفعك ”كارما“ قبل أن أفعل أنا ذلك)

اقرأ: مونديال الصور بين هيفا وابنتها من ستكون السعودية ومن الارجنتين؟

وعلقت في منشور آخر: (النساء اللواتي يضعن نساء أخريات في الحضيض يعني ذلك أنهن يقلن للعالم إنهن خائفات من المنافسة أكثر منتطورهن)

وأضافت: (لا يتعين على المرأة الحقيقية إلقاء الأوساخ على النساء الأخريات لتشعر بمزيد من الأمان وأفضل تجاه نفسها)

اقرأ: هل راغب علامة بخيل مقارنة مع هيفا؟ – فيديو

البعض قال إن هيفا قصدت اصالة التي نصبت فخًا لها في السعودية قبل حفلها الناجح والكبير، خصوصًا ان توقيت كتابة التغريدة كان بوقت تواجد اصالة في السعودية.

اقرأ: هيفاء وهبي رداً على صورتها المشوهة: بتشبه نفسياتكم الوسخة!

وكانت هيفا وبعد انتشار صورها المجعدة قالت:

(كل التغيرات التي طرأت على صوري، تكشف شكل النفسيات المريضة، ولون الحقد بداخلها، أتصور أنه يجب أن تضعوا لي أنيابا، هذا ماينقص الصور.. تعرضت لحملة تشويه فاشلة، شارك فيها النساء بنصيب أكبر من الرجال)

اقرأ: هيفاء وهبي مع شقيقتها عليا – صورة

قصة خلافهما:

يذكر أن بداية الخلاف كانت عندما سخرت أصالة من صوت وهبي، لترد هيفاء أنها لا تحب صوت أصالة على الرغم من الإجماع على صوتهامن المنتقدين.

اقرأ: زوج اصالة نصري نائم وتصوّره خلسة – صورة

وفي ٢٠١٦ سنوات كان أمن المطار قد ألقى القبض على أصالة بتهمة حيازة “الكوكايين” لتسخر هيفاء منها على خلفية إطلاق صراحها مندون أن يتم محاسبتها بـ “والله لو كنت بعرف إنو تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباية وعلمنالو نهايةكوميدية”!