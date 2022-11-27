تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 1 facebook .. قيامة عثمان الجزء الاول الحلقة 1 .. قيامة عثمان الحلقة 1 المؤسس عثمان الحلقة 1 مترجم

قيامة عثمان الحلقة 1 facebook قيامة عثمان الجزء الاول الحلقة 1 قيامة عثمان الحلقة 1 المؤسس عثمان الحلقة 1 مترجم المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

أحداث مثيرة ومشوقة شهدها قيامة عثمان الحلقة 1 عقب ذهاب عثمان ورجال الكاي لعقد اتفاق تجارة وسلام مع الصليبين ومحاولة مندسين قتل الملكة، وانقاذها من قبل عثمان، وعقب انتهاء البث المباشر من مسلسل عثمان على قناة ATV التركية بث موقع النور العربي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 مترجم للغة العربية ليسجل المسلسل ملايين المشاهدات حول العالم.

واستشهد خلال أحداث الحلقة الاولى من عثمان ايبرس ابن بامسي الامر الذي تسبب بحزن كبير في أوساط الكاي

كما وظهر عثمان برفقة بامسي ، وهو كبير محاربي قبيلة الكاي ، ورفيق والده "أرطغرل" والذي شهد له مواقف بطولية كبيرة خلال مسلسل قيامة أرطغرل ، بجانب أرطغرل وتورغوت ، حيث ظهر عثمان بجانب بامسي وهو يقوم بتعديل سيفيه وتجهيزه للحروب والمعارك .

ومن المتوقع أن تعرض قناة ATV المسلسل عقب مسلسل " أخبرهم أيها البحر الأسود"، والذي سيكون آخر حلقة له في 13 من الشهر الجاري.

ويقوم ببطولة عثمان بن أرطغرل الفنان التركي الشهير " بوراك أوزجفيت"، وتشاركه البطولة الفنانة أصليهان كارالار التي ستجسد دور " مالهون خاتون" زوجة الغازي عثمان بن أرطغرل، وعدد آخر من المثثلين والفنانين الأتراك .

ويتوقع لقيامة أرطغرل أن يشهد متابعة ضخمة وزخم اعلامي كما حظي به مسلسل قيامة أرطغرل في أجزائه الخمسة .

وتدور أحداث المسلسل التركي التاريخي حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

ولعل أبرز أبطال مسلسل “المؤسس عثمان” الفنان بوراك أوزجيفيت يجسد دور “عثمان الأول”، والفنانة عائشة جول جوناي في دور “زهرة خاتون”، والفنان راغب سافاش يقوم بدور ” دوندار”.

نور الدين سونماز في دور “بامسي”، والفنانة أصلهان كارلار مالهون تقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان، بالاضافة لمشاركة كبيرة من قبل الفنانين الأتراك .

ويتسائل الكثير من جمهور ومتابعي المسلسل التركي "المؤسس عثمان" عن مواعيد العرض والاعادة للمسلسل باللغة العربية على القنوات الفضائية .

موقع النور أكد بأنه سيتمكن من نشر الحلقة الكاملة لمسلسل المؤسس عثمان بعد ساعة من عرضها على قناة التركية ATV ، عبر موقعه الالكتروني باللغة العربية .

و أعلنت قناة اليرموك الفضائية الأردنية عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان التركي مترجمة باللغة العربية بث أولى مساء يوم الخميس في تمام الساعة 20:00 مساءً ، على أن تعاد يوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 لكافة متابعي قناة عبر التردد "11678 " على القمر الصناعي النايل سات .

وفي الأحداث، ظهر عثمان في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى وهو يصنع السيوف برفقة صديق والده قائد المحاربين بامسي، ويقول عثمان لبامسي "نحن فهمنا نار هذا الموقد منذ حرب ملاذكرد التي خاضها جدي الب ارسلان، الحي هو الله، الحق هو الله"."لقد حاربنا دون كلل كي نستطيع أن نسمي هذه الأرض وطناً"."حان الوقت أن تصبح هذه الغرسة شجرة دلب كبيرة، قلوب الكثير من المحاربين والنساء الشجاعات الموجودة تحت تلك الشجرة".

عثمان: ستستعر نار دولة جديدة يا بامسي، ليكن ربي شاهداً علي،أننا لن نسقط راية أبي المباركة أبداً، أنا وأبنائي من أجل نشر هذه الراية في كل العالم، سنحارب بكل قوة.بامسي: يبدوا أن موقد سيدي ارطغرل قد اشتعل منذ زمن طويل.

الأمير الوصي على اراضي الكاي: يا محاربي قبيلة الكاي أنتم كالسيف، الذي احتضن غمده خارجكم الاصالة وداخلكم جمر مشتعل.ويذهب افراد قبيلة الكاي الي القعلة للاتفاق مع الحاكم، لكم مساعد الحاكم يسعى لتخريب ذلك ولأن تكون الاتفاقية موقعة بأسمه وأنه مسيطراً على كل شيئ، وتنشب معركة حامية داخل اسوار القلعة.

ويقول عثمان لهم : أصدقاء الغازي ارطغرل وأبنائه في أمن وأعدائهم في خسارة.القائد الصليبي يوقع الاتفاق مع ديندار ويقول له : من الواضح أن أحدهم داس على قدمك بشكل قوي من أجل عقد الاتفاق.

ثم تنشب معركة أخرى بين عثمان ومقاتليه وقطاع طرق يصاب خلالها عثمان بيده اليمنى ، ويقوم أثناء ذلك بانقاذ فتاتين كان الصليبين يلاحقوهم أيضاً.ويقول عثمان: ستخرج من أحلامنا دولة.

تكون حبيبة عثمان في المسلسل اسمها ايغول تنتظر اللحظة التي يتزوجها بها لكنه يقع بحب فتاة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الاعلانات الثلاثة لقيامة عثمان شاهدها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. هذه الاحداث ستشاهدونها عبر الفيديو في الاسفل.

التجهيزات التي أتمها الممثلون للمسلسل "قيامة عثمان".

تسعة أشهر من التدريب العسكري ، واللاعبين ، والمخيمات لعدة أيام على الجبل. بنى الفريق الملاجئ الخاصة بهم وراقبوا في الليل.