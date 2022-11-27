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تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 1 HD قيامة عثمان 1 HD قيامة عثمان الحلقة الاولى

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أحداث مثيرة ومشوقة شهدها قيامة عثمان الحلقة 1 عقب ذهاب عثمان ورجال الكاي لعقد اتفاق تجارة وسلام مع الصليبين ومحاولة مندسين قتل الملكة، وانقاذها من قبل عثمان، وعقب انتهاء البث المباشر من مسلسل عثمان على قناة ATV التركية بث موقع النور العربي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 مترجم للغة العربية ليسجل المسلسل ملايين المشاهدات حول العالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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