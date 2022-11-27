تراند اليوم : بث مباشر فرنسا .. بث مباشر فرنسا وكرواتيا بث مباشر مباراة فرنسا وكرواتيا مشاهدة مباراة فرنسا اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا croatia vs france اليوم في بطولة دوري الامم الاوربية ، يشهد ستاد ستاديون بولود بمدينة سبليت الكرواتية في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة او الساعة السادسة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش المباراة التي من المقرر ان تجمع بين كلا من منتخبي كرواتيا الاول لكرة القدم مع نظيره منتخب فرنسا الاول لكرة القدم وهي المباراة التي من المقرر ان تاتي في اطار منافسات الجولة الثانية من منافسات النسخة الحالية من دوري الامم الاوربية.

يلا شوت مباراة فرنسا وكرواتيا

يسعى منتخب كرواتيا الاول لكرة القدم لتحقيق فوزه الاول في مباراة الليلة وذلك في منافسات النسخة الحالية من دوري المجموعات في دوري الامم الاوربية مستغلا عامل الارض والجمهور بعد ان تلقي هزيمته الاولى في مباراته الاولى التي التقى فيها مع المنتخب النمساوي الاول لكرة القدم وذاق فيها هزيمه مريرة بعد ان استقبل ثلاث اهداف في مرماه دون ان يتمكن من الرد ليكتفى بالتواجد في المركز الرابع والاخير في ترتيب مجموعته متساويا مع المنتخب الفرنسي في عدد النقاط وان كان يتاخر عنه بفارق الاهداف.

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اما منتخب فرنسا الاول لكرة القدم الذي يعول عليه الكثيرون للحصول علي البطولة في نسختها الحالية فقد ذاق ايضا مرارة وحسرة الهزيمة في مباراته الاولى التي التقى فيها مع المنتخب الدنماركي الاول لكرة القدم وقد انتهي الشوط الاول من تلك المباراة بالتعادل السلبي قبل ان يتمكن المنتخب الفرنسي من التقدم في الدقائق الاولى من عمر الشوط الثاني الا ان المنتخب الدنماركي كان سريع جدا في رده حيث تمكن من احراز هدفين لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.