تراند اليوم : ما العلاقة بين دواء السكري وعلاج السمنة؟

ما العلاقة بين دواء السكري وعلاج السمنة؟

وكالات /الخليج 365

وأوضحت الدراسة المنشورة في صحيفة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين” المختصة في شؤون الطب، أن الدواء بإمكانه المساعدة في فقدان خمس وزن من يعاني من السمنة. أظهر نجاعة كبيرة في مساعدة من يعانون السمنة حتى يتخلصوا من الوزن الزائد.

وخلال التجارب، أعطى الباحثون جرعة أسبوعية من دواء “تيرزيباتايد” (tirzepatide) لعلاج السكري مزامنة لاتباعهم حمية غذائية، إلى جانب ممارسة الرياضة، ووجدوا له تأثيراً مهماً يفيد في خسارة الوزن.

وأكدت الباحثة المشرفة على الدراسة آنيا جاستر بوف في جامعة يال الأميركية “إن الدواء له تأثير مهم جدا” وأشارت إلى ضرورة التعامل مع السمنة كمرض.

وأوضحت نجاح الدواء في خسارة الوزن، حيث نجح المتطوعون في خسارة نحو 23 كيلوغراماً في المتوسط خلال التجارب التي استمرت 72 أسبوعاً.

وفي ، قسم الباحثون المتطوعين إلى 4 مجموعات وقدموا لهم واحدة من 3 جرعات لدواء “تيرزيباتايد”، في المقابل تم إعطاء جرعة دواء وهمية أو ما يعرف بـ”البلاسيبو” ومقارنتهم بالآخرين في وقت لاحق.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة الحاصلة على أعلى جرعة من الدواء وهي 15 ميليغرام، خسروا ما يقارب 20 في المئة من وزنهم.

ويعمل الدواء من خلال محاكاة هرمونات الجسم التي تساعد الناس على الشعور بالشبع إثر تناول وجبات الطعام.

ونوه الباحثون إلى الأعراض الجانية للدواء مثل الغثيان والإسهال، وإمكانية عودة الوزن بعد التوقف عن الدواء، إضافة إلى تخوفات من تبعاته على عمل البنكرياس.

وأوضح الباحث في علم التغذية والأستاذ بجامعة “كينغز لندن” توم ساندرز، أن هذا النوع من الدواء مفيد فقط لمن يلتزمون على نحو صارم بالحمية الغذائية التي ترافقه، وتكون محدودة من حيث السعرات الحرارية، وبالتالي فإن هذه الجرعات ليست عصا سحرية.

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