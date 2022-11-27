تراند اليوم : موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 : نتائج السادس الابتدائي 2022 الانبار و بغداد الرصافة الثالثة والانبار الرمادي فلوجه

أعلنت عدد من وزارات التربية في العراق عن نتائج السادس الابتدائي 2022 .وظهرت رسميا نتائج السادس الابتدائي 2022 نتائجنا في جميع المحافظات، والتي تعتبر أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل في الوقت الحالي بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن إعلان نتائج شهاجة التعليم الاساسي العراق في الكرخ الاولى، وقد أكدت المصادر على إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا الدور الأول تباعاً من محافظة لأخرى، وعبر موقعنا المميز مصر فايف سوف نسعى لتقديم متابعة حية لكم على مدار الساعة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 نتائجنا

صدور نتائج السادس الابتدائي 2022 في البصرة – بابل – الأنبار – كركوك – واسط – اربيل – نينوى – ديالي.

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تم رفع نتائج محافظات المثنى وكربلاء المقدسة والرصافة الأولى والكرخ الأولى والثالثة ونحن بصدد ظهوره نتائج السادس في باقي المحافظات.