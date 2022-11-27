تراند اليوم : بالصور: مفوضية الأسرى والجرحى تكرم الأديبة إيمان الناطور بحفل توقيع كتابها (على صهوة الشمس)

مفوضية الأسرى والجرحى تكرم الأديبة إيمان الناطور بحفل توقيع كتابها (على صهوة الشمس)

غزة / الخليج 365

كرمت مفوضية الأسرى والجرحى الاديبة ايمان الناطور بتنظيم حفل توقيع لمجموعتها الأخيرة على صهوة الشمس الذي خصصته للأسرى.

واعتبرت المفوضية أن هذا الحفل هو لمسة وفاء للأديبة التي تطرقت إلى هذا النوع من الأدب الذي تفتقر إليه الساحة الثقافية الفلسطينية. كما حضر الحفل الذي أقيم على أرض بيت الصحافة أهالي الأسرى المعتصمين اليوم أمام الصليب الأحمر بالإضافة إلى شخصيات هامة.

وألقى الناطق باسم الحركة الأسيرة نشأت الوحيدي كلمته الترحيبية التي شكر فيها الحضور والداعمين والكاتبة التي تم الاحتفاء بها في هذا اليوم المميز. وبعد أن ألقى اتحاد الكتاب كلمته ممثلا بالاستاذ شفيق التلولي تحدث المحافظ د. ابراهيم أبو النجا بكلمته التي دعم فيها هذا النوع من الأدب.

وألقت الكاتبة كلمتها التي أكدت فيها على ان الأدباء والمفكرين يجب أن يكون لهم دور كبير و أن يشكلوا بقوة القلم رأي عام ضاغط باتحاه حرية الأسرى كما دعت الأديبة في كلمتها جميع المؤسسات المعنية باحتضان أدب الأسرى ودعم إبداعاتهم الصادرة من داخل السجون، و اقترحت العمل على مجلة تصدر بشكل دوري وتضم ابداعات الأسرى داخل السجون. ودعم الأسرى بكافة الطرق الممكنة لضمان حريتهم .

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