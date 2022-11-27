تراند اليوم : بث مباشر ليبيا .. بث مباشر ليبيا وغينيا الاستوائية بث مباشر مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية مشاهدة مباراة ليبيا اليوم مباشر

مباراة غينيا الاستوائية ضد ليبيا Equatorial Guinea vs Libya في تصفيات كأس امم افريقيا، حيث يحل منتخب ليبيا ضيفاً على ارض ملعب مالابو الجديد فى مواجهة منتخب غينيا الاستوائية في مباراة الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من تصفيات الامم الافريقية اليوم الاثنين.

تلقت غينيا الاستوائية هزيمة بنتيجة 4-0 امام تونس عندما التقي المنتخبان في المباراة الافتتاحية للمجموعة على ستاد رادس الأولمبي، حيث ضمنت أهداف الشوط الثاني من نعيم السليتي وسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني الفوز للمنتخب التونسي على أرضه، قبل ذلك، خسر منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 أمام السنغال في يناير مما جعله يخرج من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، واليوم سيعود منتخب غينيا الاستوائية الآن إلى ارضه حيث حقق خمسة انتصارات من آخر ست مباريات، وكان الاستثناء الوحيد هو هزيمته بنتيجة 1-0 ضد ساحل العاج.

مباراة غينيا الاستوائية وليبيا اليوم

في المقابل، استهلت ليبيا مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بفوزها على بوتسوانا بنتيجة 1-0، حيث سجل صالح طاهر مهاجم أهلي طرابلس الهدف الوحيد على ستاد شهداء بنينا بعدما اضاع سند الورفلي ركلة الجزاء في الشوط الثاني، قبل ذلك، كان المنتخب الليبي في سلسلة من أربع مباريات متتالية بدون اي انتصارات في مباريات تنافسية، وخسر ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر أربع مباريات في تصفيات كأس العالم، ليبيا التي تتطلع إلى العودة إلى كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام خمس سنوات خسرت كل من مبارياتها الثلاث الأخيرة في التصفيات خارج أرضها وسجلت هدفًا واستقبلت ستة أهداف في ذلك الوقت، بينما يتطلع إلى إنهاء هذه الفترة وتحقيق انتصارين متتالين فإن واليوم سيواجهه المنتخب الليبي غينيا الاستوائية التي تغلبت عليه في ثلاثة من لقاءاتهما الأربعة الأخيرة منذ عام 2012.

تشكيلة غينيا الاستوائية المتوقعة ضد ليبيا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية المتوقعة ضد منتخب ليبيا اليوم الاثنين في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب مالابو الجديد فمن المتوقع ان يلعب منتخب غينيا الاستوائية المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: خيسوس أوونو، وفي خط الدفاع: نيستور سينرا، لويس إنريكي نسوي، خافيير أكابو، باسيليو ندونغ؛ وفي خط الوسط: روبين بيليما، جانيك بويلا، فيديريكو بيكورو، جوزيت ميراندا؛ وفي خط الوسط الهجومي: بابلو جانيت، اما في خط الهجوم: اوسكار سيافا.

تشكيلة ليبيا المتوقعة ضد غينيا الاستوائية

بالنسبة الى تشكيلة منتخب ليبيا المتوقعة ضد منتخب غينيا الاستوائية اليوم الاثنين في الجولة الثانية من تصفيات كأس امم افريقيا فمن المتوقع ان يلعب المنتخب الليبي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: معاد اللافي، وفي خط دفاع: سند الورفلي، أحمد التربي، صلاح فكرون؛ وفي خط الوسط: محمد التهامي، رجب، حمدو الهوني، محمد المنير، اما في خط الهجوم: عمر الخوجة، محمد صولة، صالح طاهر.