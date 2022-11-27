تراند اليوم : بث مباشر مباراة الامارات وطاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم

بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم ونظيره منتخب طاجيكستان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2022 أوزبكستان.

وتنطلق المباراة السابعة مساء الإثنين بتوقيت الإمارات ، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأدى «الأبيض الأولمبي» الذي كان خسر مباراته الأولى بصعوبة أمام اليابان 1-2 تدريبه الرئيسي مساء الأحد على الملعب الفرعي لنادي لوكومتيف في طشقند، تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد، بمشاركة جميع اللاعبين.

وقال عبدالله النقبي لاعب نادي شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأولمبي: «نهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام طاجيكستان، قدمنا مستوى جيداً أمام اليابان، لكن لم يحالفنا الحظ في حصد نقاط المباراة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير».

بدوره، طالب حسين مهدي لاعب خط الوسط في نادي النصر والأبيض الأولمبي، زملاءه اللاعبين بالتركيز أكثر في مباراة طاجيكستان، مؤكداً ضرورة تحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في المجموعة الرابعة وبلوغ المرحلة المقبلة.

وأكد جاهزية لاعبي الأبيض الأولمبي للقتال من أجل حصد نقاط المباراة، والتي تتطلب أن يكونوا في قمة التركيز واستغلال كل الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف والخروج من هذه المواجهة فائزين.