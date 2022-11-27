تراند اليوم : بث مباشر ليفربول ارسنال .. ليفربول ضد آرسنال بث مباشرHD بث مباشر ليفربول و ارسنال مشاهدة بث مباشر ليفربول وارسنال يلا شوت ليفربول وارسنال مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر، إذ يلتقي الريدز، الذي يلهب له محمد صلاح، نظيره فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» للموسم الكروي الجاري 2021-2022، والتي يسعى من خلالها الفريقان للحصول على النقاط الثلاث.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي بث مباشر من خلال لينك الفيديو التالي:

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم HD

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد» معقل الريدز، وسيتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، وستذاع المباراة على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، بتعليق المصري علي محمد علي.من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد. خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ الإسباني مايكل آرتيتا، المدير الفني لأرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: نونو تافاريس - بن وايت - جابرييل - تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: إيميل سميث رو - توماس بارتي - ألبيرت لوكونجا - بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج - ألكساندر لاكازيت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الخامس بـ20 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر

النقل الحي مباراة ليفربول مباشر ضد ارسنال، ويعاني الريدز من عديد الإصابات القوية والمؤثرة من القوام الرئيسي للفريق، وهم “ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، آندي روبيرتسون، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا، جو جوميز، هارفي إليوت”، على الجانب الآخر، فالوضع مستقر بشكل كبير بالنسبة للأرسنال بالإضافة إلى تحسن مستوى ونتائج الفريق في الفترة الماضية، يدخل ليفربول بث مباشر مباراة ارسنال متأثر بالكثير من الغيابات المهمة بين صفوفه، وبتشكيل يتكون من، حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبيرتسون، الوسط: أوكسليد تشامبرلين، فابينيو، تياجو ألكانتارا، ثلاثي الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

وتنطلق مواجهة فريق ليفربول ونظيره فريق أرسنال في مواجهة قمة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، لأن ليفربول يأمل في الفوز علي حساب أرسنال من أجل ثلاث نقاط ثمينة، بينما الأرسنال لن يترك المواجهة تذهب منه بسهولة.

ليفربول يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة عندما يواجه أحد أبرز الفرق التي تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة والذي يحقق نتائج قوية للغاية بمشواره، وهو نادي الأرسنال، لذلك علي الريدز ليفربول أن يكونوا لديهم المستوي الثابت وليس المتذبذب الذي ظهر به الفريق في بعض الأوقات بالمواجهات الأخيرة، حيث خسر الفريق في المواجهة الأخيرة من نادي وست هام يونايتد وكان قد تعادل قبلها من نظيره برايتون، وبالتالي يحاول العودة للإنتصارات عبر بوابة الأرسنال.

أرسنال هو الآخر يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة من أجل الدخول إلي المركز الثاني بنفس رصيد السيتي فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي ليفربول في لقاء سيكون ممتاز تكتيكياً بين كلوب وأرتيتا، أم سيعود الفريق الجانرز إلي النتائج السلبية من جديد والتي كان قد ودعها منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يأمل عشاق الفريق أن يعود الفريق للخسائر من جديد، لذلك سيسعي لاعبيه إلي التفوق علي حساب الليفر.

ليفربول يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة من ست إنتصارات ماضية وأربع تعادلات وخسارة وحيدة، بينما الأرسنال بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة من ست إنتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.