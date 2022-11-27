تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر مباراه برشلونه واسبانيول بث مباشر

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وتعد هذه المباراة الأولى لتشافي هيرنانديز كمدير فني لبرشلونة بعد توليه قيادة الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي إسبانيول في المرتبة الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 17 نقطة من 13 مباراة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، نيكو، جافي، إلياس أخوماش، ممفيس ديباي.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد اسبانيول barcelona vs rcd espanyol في الدوري الاسباني مساء السبت الموافق 20 نوفمبر ، بطموحات مختلفه بعد تولي تشافي قياد الفريق من المقرر اليوم ان يعود فريق برشلونه لخوض باقي مبارياته في الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك عندما يستقبل الفريق الكتالوني علي ارضيه ملعبه خصمه فريق اسبانيول مساء اليوم الموافق 20 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه عشر ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب الليله مباراه برشلونه و اسبانيول علي ارضيه ملعب كامب نو وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم مباراه برشلونه و اسبانيول في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول

برشلونه هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه عشر من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه قبل العوده الي الدوري الاسباني كان قد اعلن عن تولي الاعب السابق لفريق ومدرب السد القطري تشافي هيرنانديز تدريب الفريق الكتالوني بعد التوقف الدولي وكان الفريق قد تعادل في مباراته الاخيره مع سلتا فيغو بنتيجه ثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف ، وحاليا الفريق هو صاحب المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

بث مباشر مباراة اسبانيول وبرشلونة

فيما فريق اسبانيول فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق اسبانيول يحتل قبل مواجهه اليوم حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض 13 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق اسبانيول قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في خمس مباريات وايضا خسر الفريق في اربع مباريات قبل مواجهه اليوم ، فريق اسبانيول كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري قبل التوقف الدولي وجاء هذا الانتصار علي فريق غرناطه وانتهت المباراه بنتيجه هدفين دون رد.