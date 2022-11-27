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تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة الآن ضد اسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر HD بث مباشر برشلونه واسبانيول

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مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة الآن مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر برشلونه ويتواجد برشلونة في المركز التاسع في جدول ترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر و10 نقاط عن الوصيف، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وكان برشلونة تلقى صدمة قاسية بتعرض لاعب الوسط الشاب بيدري لانتكاسة جديدة، ما يعني غيابه عن الملاعب حتى بداية عام 2022 المقبل. موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت ، 12 مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغين

خط الدفاع: جوردي ألبا، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، كارليس مينغويزا

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، نيكو غونزاليس

خط الهجوم: جافي، ممفيس ديباي، عبدالصمد الزلزولي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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