تراند اليوم : رابط الضمان الاجتماعي الجديد

رابط الضمان الاجتماعي الجديد ،ويحرص العديد من الأشخاص المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي إرسال طلبات من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وكافة المستندات التي تثبت احقيتهم بذلك، ويتمثل ذلك عبر رابط الضمان الاجتماعي الجديد والتعرف على خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية فيما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى وزارة العمل من هنا.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني في المكان المحدد له.

يتم كتابة الكود الظاهر من خلال الموقع في الخانة الخاصة به.

يتم كتابة الرقم الخاص بالطلب.

حينها سوف تظهر كافة المعلومات التي تتعلق بالمساعدة المنقطعة، إضافة إلى استكمال كافة البيانات المطلوبة في استمارة الطلب الموجودة على الموقع.

بعد ملئ جميع البيانات يتم التوجه إلى الوزارة للحصول على بطاقة هوية التي من خلالها يتم صرف المساعدة المالية في الموعد المحدد.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1443

يجب أن يقدم الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي بطلب تخفيض المساعدة أو معاش الضمان الاجتماعي على الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمثل خطوات الاستعلام عن ذلك فيما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العمل.

يتم إدخال طلب المساعدة المخفضة.

يتم إدخال رقم السجل المدني للشخص.

يتم إدخال رقم التحقق.

يتم النقر على أيقونة الطلب وحينها يتم عرض جميع البيانات المطلوبة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي برقم الطلب

هناك العديد من الشروط التي من خلالها يمكن الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون طالب الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يجب ألا يتلقى المستفيد غير الضمان الاجتماعي من المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل سن المستفيد من الضمان الاجتماعي عن خمسة وثلاثين سنة.

يجب أن يكون التسجيل مصحوبا ببيانات ووثائق شخصية وعائلية سواء متزوجين أو غير متزوجين.

يجب نشر الراتب حتى يتم معرفة درجة الاستحقاق للمساعدة الاجتماعية.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي

تتيح وزارة التنمية الاجتماعية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال الاستعانة برقم السجل المدني الخاص لكل شخص مستفيد، وهناك العديد من الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا .

. يتم تسجيل الدخول على الرابط الخاص بخدمة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي.

يتم إدخال رقم السجل المدني للمستفيد في المكان المخصص لذالك.

يتعين على المستفيد من المقطوعة كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

يتم النقر على أيقونة عرض.

حينها سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالمبلغ الخاص بالمقطوعة بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية اخبار الضمان اليوميه، يحرص الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن قيمته وعن موعد صرف قيمتها في الوقت التي تحدده الوزارة، إذ أن هناك العديد من الخطوات اللازمة للاستعلام من قبل الأشخاص، وينبغي الحرص على إتباعها.