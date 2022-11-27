تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول Liverpool بث مباشر ليفربول و ارسنال HD ليفربول ضد آرسنال بث مباشر يلا شوت

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وتنطلق مواجهة فريق ليفربول ونظيره فريق أرسنال في مواجهة قمة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، لأن ليفربول يأمل في الفوز علي حساب أرسنال من أجل ثلاث نقاط ثمينة، بينما الأرسنال لن يترك المواجهة تذهب منه بسهولة.

ليفربول يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة عندما يواجه أحد أبرز الفرق التي تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة والذي يحقق نتائج قوية للغاية بمشواره، وهو نادي الأرسنال، لذلك علي الريدز ليفربول أن يكونوا لديهم المستوي الثابت وليس المتذبذب الذي ظهر به الفريق في بعض الأوقات بالمواجهات الأخيرة، حيث خسر الفريق في المواجهة الأخيرة من نادي وست هام يونايتد وكان قد تعادل قبلها من نظيره برايتون، وبالتالي يحاول العودة للإنتصارات عبر بوابة الأرسنال.

أرسنال هو الآخر يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة من أجل الدخول إلي المركز الثاني بنفس رصيد السيتي فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي ليفربول في لقاء سيكون ممتاز تكتيكياً بين كلوب وأرتيتا، أم سيعود الفريق الجانرز إلي النتائج السلبية من جديد والتي كان قد ودعها منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يأمل عشاق الفريق أن يعود الفريق للخسائر من جديد، لذلك سيسعي لاعبيه إلي التفوق علي حساب الليفر.

ليفربول يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة من ست إنتصارات ماضية وأربع تعادلات وخسارة وحيدة، بينما الأرسنال بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة من ست إنتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.