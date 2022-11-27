تراند اليوم : وزارة العمل غزة رابط التسجيل في تصاريح العمال في إسرائيل .. الدخول الموحد وزارة العمل التسجيل في التصاريح 2021

فتحت وزارة العمل الفلسطينية باب التسجيل في تصاريح العمل بإسرائيل بتاريخ الأحد 21/11/2021 من خلال موقع وزارة العمل بغزة التسجيل الموحد، ويمكن الأن لأبناء قطاع غزة التسجيل لتصاريح العمل في إسرائيل من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل الدخول الموحد وإدخال رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بكل شخص.

وأعلنت وزارة العمل بغزة مساء اليوم السبت، فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكد وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريحات له، أنه غداً الأحد سيتم فتح باب التسجيل للعمال الذي يرغبون بالعمل في أراضي 1948.

وأشار وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم نشر رابط التسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في تصريح مقتضب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معايير التسجيل هي، أن يكون متزوج، ويزيد العمر على٢٦ عام، وحاصل على بطاقة التطعيم، وليس موظفا".

وزارة العمل تشر رابط التسجيل إلكترونيا رابط التسجيل من هنا