تراند اليوم : مباشر السعودية وبولندا .. مباراة السعودية وبولندا بث مباشر كاس العالم بث مباشر السعودية مباشر الآن

يقدم موقع “الخليج 365” البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا، ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في مواجهة نارية بعد انتصار الأخضر السعودي على الارجنتين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 2 اليوم السبت بتوقيت القاهرة عندما ننقل البث المباشر لمباراة السعودية ضد المنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وتنقل مباراة الأرجنتين والسعودية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قناتي Alkass EXTRA TWO HD، وAlkass EXTRA One HD.

تشكيلة بولندا المتوقعة ضد السعودية

بالنسبة الى تشكيلة منتخب بولندا المتوقعة ضد منتخب السعودية اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ستاد المدينة التعليمية فمن المتوقع ان يلعب منتخب بولندا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: فويتشك شتشينسني، وفي خط الدفاع: جان بدناريك، كامل جليك، جاكوب كيويور، وفي خط الوسط: ماتي كاش، جرزيجورز كريشوفياك، كريستيان بيليك، نيكولا زالوسكي، وفي خط الوسط الهجومي: بيوتر زيلينسكي، اما في خط الهجوم: كارول شويدرسكي، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة السعودية المتوقعة ضد بولندا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد منتخب بولندا اليوم السبت في المباراة من الجولة الثانية من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب السعودية مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد العويس، وفي خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسن التمبكتي، علي البليحي، محمد البريك، وفي خط الوسط: عبد الإله المالكي، وفي خط الوسط الهجومي: فراس البريكان، نواف العابد، محمد كانو، سالم الدوسري، اما في خط الهجوم: صالح الشهري.