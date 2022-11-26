تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس الان .. بث مباشر تونس وأستراليا بث مباشر ماتش تونس اليوم مباشر مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر

بث مباشر تونس وأستراليا بث مباشر الان مباراة قوية تجمع بين منتخبي تونس وأستراليا مساء اليوم السبت 26 نوفمبر، على أرضية استاد الجنوب، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الثاني من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ويقدم موقعنا مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثانية عشر بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة أستراليا ضد تونس على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

ظهر منتخب تونس في أول مباراة له بالمونديال بصورة جيدة، فهو تعادل أمام الدنمارك سلبيًا، ليحصد نقطة جعلته يتواجد في المركز الثالث على جدول الترتيب.

إستعد نسور قرطاج لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز تام، حيث يتطلع المنتخب بأن يعدل المسار بخطف النقاط الكاملة لمواصلة الطريق نحو المنافسة في الجولة الأخيرة على التأهل للدور المقبل.

وفي نفس السياق، لم يكن أستراليا في أفضل حالته ببداية مشواره في المونديال أمام بطل العالم فرنسا الذي خسر على يده برباعية لهدف، ليبقى بالمركز الرابع بلا أي رصيد من النقاط.

وستكون هذه المباراة بالنسبة للمنتخب الأسترالي حياة أو موت فهو بحاجه للنقاط الكاملة من أجل بقاء الأمل في العبور للدور القادم، لذا سيحاول بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز والقتال في المرحلة الأخيرة.