تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار شهر 11 .. برقم الهوية فحص 100 دولار شهر 11 _ 2019

تبدأ عمليات صرف منحة 100 دولار خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المقرر نشر رابط فحص 100 دولار شهر 11 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة.

ومن المتوقع أن يصل نائب السفير القطري خالد الحردان الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" الأحد القادم.

ووفق مصادر صحفية، فإأن من المتوقع أن يتم البدء بصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة الـ100 دولار الاثنين المقبل.

وسيتم لاحقا الاعلان عن المستفيدين من الدفعة المالية الجديدة من المنحة القطرية.

وكانت اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة، صرفت في 27 أكتوبر الماضي مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة عبر فروع بنك البريد.

1. عن طريقة موقع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .

2. عن طريق موقع الاتصالات "البريد" من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .