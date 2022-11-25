تراند اليوم : بث مباشر قطر .. بث مباشر قطر والسنغال بث مباشر ماتش قطر والسنغال بث مباشر Qatar vs Senegal لعبة قطر والسنغال في كأس العالم

البث مباشر مباراة قطر والسنغال اليوم 25/11/2022 في كأس العالم 2022 مباراة قطر ضد السنغال بث مباشر الان Qatar vs Senegal في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب السنغال علي ملعب الثمامة بقطر في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الاولي من كأس العالم 2022 اليوم الجمعة.

وضعت قطر امال كبيرة علي كأس العالم هذه لدرجة أنها أثقلت كاهلها بضغوط وكان ذلك واضحًا في المباراة الافتتاحية، وفي غضون ذلك يجب على السنغال أن تعتبر نفسها محظوظة في مباراتها السابقة ضد هولندا، وكان من المتوقع أن يحصل كل المنتخبان علي نقطة واحدة لكن في الدقيقة 84 مع التسديدة الأولى على المرمى بدأ المنتخب الهولندي تسجيل الاهداف، ليسجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ويحقق فوز بنتيجة 2-0، ايضا سيغيب عن السنغال الذي تم استبعاده من البطولة قبل ساعات فقط من الافتتاح، لقد تمكن من تسجيل ما يقرب من 15 تسديدة على المرمي ، لكن لم تسجيل اي تسديدة علي المرمي وهذا بالتأكيد وضعه تحت الضغط.

قدمت الإكوادور اداء رائع في الدفاع ولم تسمح حتى لقطر بالدخول إلى منطقة الجزاء، في الواقع ، لم تستطع قطر حتى تسجيل اي تسديدة على المرمي طوال التسعين دقيقة، والآن يتعين عليها مواجهة السنغال ذات الخبرة والتصميم، لاحظ أن السنغالي هي حاملة لقب أبطال إفريقيا وهي تتمتع بخبرة جيدة في مثل هذه المباريات، وكان عليها التأهل إلى كأس العالم من خلال ركلات الترجيح في التصفيات.

مباراة قطر والسنغال اليوم

الضغط ليس جيدًا لأي فريق يشارك في كأس العالم خاصة بالنسبة لدولة مضيفة وبعد خسارة المباراة الافتتاحية يتعين على قطر الآن أن تسعى لتحقيق فوز كبير يوم الجمعة، وهذا سيطلب تقديم اداء قوي ضد الدفاع القوي لأبطال إفريقيا، ربما خسرت السنغال المباراة الافتتاحية، والأهم من ذلك أن السنغال ستسعي بفارغ الصبر الي الفوز في مباراة الأسبوع هذه، تفتقر قطر أيضًا إلى الخبرة في التعامل مع فرق عالية الجودة، كما ان لديها سجل جيد مؤخرًا لكن جميعها تقريبًا ضد منتخبات اضعف وتفتقر إلى الخبرة، من ناحية أخرى لدى السنغال سجل لائق كما أنها تتمتع بثقة عالية بعد مشوارها الرائع في كأس الأمم وكذلك تصفيات كأس العالم، لهذا نتوقع من السنغال لتحقيق فوز يوم الجمعة في الثمامة، وعلى الرغم من غياب ساديو ماني، فإن لدي السنغال بدائل لتسجيل الأهداف مثل إسماعيلا سار الذي نتوقع منه ان يتمكن من تسجيل الاهداف في هذه المباراة.

تشكيلة قطر المتوقعة ضد السنغال

بالنسبة الى تشكيلة منتخب قطر المتوقعة ضد منتخب السنغال اليوم الجمعة في المباراة التى ستقام على ارض ملعب الثمامة فمن المتوقع ان يلعب المنتخب القطري مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سعد الشيب، وفي خط الدفاع: بيدرو ميغيل، بسام الراوي، بواليم خوخي، عبد الكريم حسن، همام أحمد، وفي خط الوسط: حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، اما في خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد قطر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة ضد منتخب قطر اليوم الجمعة في المباراة من الجولة الاولي من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب السنغال مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع: يوسف صبالي، كاليدو كوليبالي، بيبيه أبو سيسي، اسماعيل جاكوبس، وفي خط الوسط: بابي مطر سار، نامباليس ميندي، وفي خط الوسط الهجومي: كريبين دياتا، إدريسا جوي، إسماعيل سار، اما في خط الهجوم: بولاي