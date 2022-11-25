تراند اليوم : بث مباشر قناة الكاس العالم 2022 .. أحدث تردد قناة الكاس extra نايل سات

نتابع وإياكم التردد لقناة الكاس اكسترا لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر، قناة الكأس إكسترا التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم في قطر لعدد من المنتخبات العربية هي واحدة من أهم القنوات الرياضية المشاركة في بث الكثير من البطولات والمباريات الهامة سواء لكأس العالم أو للبطولات الرياضية بمختلف أنواعها.

وترددات قناة الكأس إكسترا alkass extra على النايل سات هو: 11919

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ترددات قناة الكأس إكسترا على العرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.