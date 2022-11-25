منوعات

تراند اليوم : بث مباشر قناة الكاس العالم 2022 .. أحدث تردد قناة الكاس extra نايل سات

0 نشر
0 تبليغ

نتابع وإياكم التردد لقناة الكاس اكسترا لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر، قناة الكأس إكسترا التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم في قطر لعدد من المنتخبات العربية هي واحدة من أهم القنوات المشاركة في بث الكثير من البطولات والمباريات الهامة سواء لكأس العالم أو للبطولات الرياضية بمختلف أنواعها.

 

وترددات قناة الكأس إكسترا alkass extra على النايل سات هو: 11919

 

الاستقطاب: أفقي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

 

ترددات قناة الكأس إكسترا على العرب سات

التردد: 12418.

 

الاستقطاب: أفقي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا