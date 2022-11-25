تراند اليوم : ايران بث مباشر .. بث مباشر ايران وويلز اليوم بث مباشر مباراة ويلز ضد إيران في كأس العالم

مباراة ويلز ضد إيران بث مباشر Wales vs Iran في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب إيران مع منتخب ويلز علي ملعب أحمد بن علي بقطر في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم 2022 اليوم الجمعة.

لم يكن الأمر سهلاً أبدًا في مواجهة المنتخب الانجليزي وبالتأكيد خسرت إيران النقاط، لتحتل بهذا نهاية الترتيب وسيحتاج المنتخب الايراني لتحقيق فوز كبير في مباراة هذا الأسبوع، وهذا بالضبط ما سيعتمد عليه المنتخب الويلزي، لقد تعادل بنتيجة 1-1 في مباراته الاولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكانت بالتأكيد مباراة صعبة، حيث كان متأخر بنتيجة 0-1 في الجزء الأكبر من المباراة لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل من خلال ركلة جزاء غاريث بيل في وقت متأخر من المباراة، على أي حال تمكنت ويلز من الفوز بنقطة واحدة من المباراة، وإذا تمكنت من تحقيق فوز في هذه المباراة، فيمكنها ان تقطع شوطا كبيرا في التأهل للدور ال١٦، والسبب هو أنها ستواجه إيران اليائسة التي احتلت المركز الأخير في المجموعة في حين أن الولايات المتحدة ستلتقي إنجلترا ومن المتوقع أن تخسر، لقد سمحت ايران باستقبال ستة أهداف في المباراة الافتتاحية الأمر الذي قضى على معنويات المنتخب تمامًا، وسيكون امام ايران الكثير لتحققه اذا ارادت التاهل الي الدور التالي، علاوة على ذلك، لم يكن اداء ايران مؤخرا مثيرًا للإعجاب كما أنها ستواجه منتخب أوروبي متمرس، لاحظ أن المنتخب الويلزي قد وصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2016.

مباراة إيران وويلز اليوم

إيران يائسة وهذا بحد ذاته سيكون سبب لتوقع خسارته في مباراة الجمعة امام ويلز، المنتخب الإيراني ليس لديه أي نقاط ، وفي نفس الوقت لديه فارق أهداف سلبي أيضًا،إنه بحاجة لتحقيق فوز كبير هنا، سيكون من الصعب على المنتخب الآسيوي أن يتصدي للمنتخب الأوروبي وعلاوة على ذلك فإن خبرة منتخب ويلز ستكون بمثابة عامل اضافي أيضًا، ولاوة على ذلك ، ستكون ثقة ويلز عالية أيضًا بعد أن نجحت في التعادل ضد الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية، لهذا توقع منها تحقيق الفوز يوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي.

تشكيلة إيران المتوقعة ضد ويلز

بالنسبة الى تشكيلة منتخب إيران المتوقعة ضد منتخب ويلز اليوم الجمعة في المباراة التى ستقام على ارض ملعب أحمد بن علي فمن المتوقع ان يلعب منتخب إيران مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سيد حسين حسيني، وفي خط الدفاع: صادق محرمي، مرتضى بوراليجانجي، ماجد حسيني، ميلاد محمدي، وفي خط الوسط: عليريزا جهانبخش، احمد نور الله، علي كريمي، احسان صافي، فاهيد أميري، اما في خط الهجوم: مهدي ترمي.

تشكيلة ويلز المتوقعة ضد إيران

بالنسبة الى تشكيلة منتخب ويلز المتوقعة ضد منتخب إيران اليوم الجمعة في المباراة من الجولة الثانية من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب ويلز مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: واين هينيسي، وفي خط الدفاع: كريس ميفام، جو رودون، بن ديفيز، وفي خط الوسط: كونور روبرتس، آرون رمزي، جو موريل، نيكو ويليامز، اما في خط الهجوم: جاريث بيل، كيففر مور، دانيال جيمس.