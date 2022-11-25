تراند اليوم : بث مباشر إنجلترا وامريكا مباشر الآن : يلا شوت بث مباشر مباراة انجلترا وامريكا في كأس العالم بث مباشر الولايات المتحدة وانجلترا

بث مباشر إنجلترا وامريكا مباشر الآن، وينتظر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مهمة صعبة اليوم الجمعة أمام إنجلترا بعدما تعادل ضد ويلز 1-1 وحرمانه من الفوز في بداية الطريق إلى كأس العالم.

فرغم الأداء الراقي في الشوط الأول وتسجيل الولايات المتحدة هدف جميل من تيموثي ويا من ركلة جزاء حرم غاريث بيل الفريق من الفوز في بداية مشواره في قطر.

في المقابل إنجلترا، مرشحة لتصدر المجموعة الثانية بعد أن هزمت إيران 6-2 في وقت سابق من هذا الأسبوع - ما يعتبر علامة تنذر بالسوء لويلز ويو إس إم إن تي في سعيهما للتأهل لمراحل خروج المغلوب.

لكن الفوز أو التعادل ضد إنجلترا والمدرب الأمريكي جريج بيرهالتر سيعرف أن رصيف في الدور المقبل قد يكون في متناول فريقه مع مباراة ضد إيران قادمة.

وسيكون هذا أكبر اختبار واجهه ما يسمى بـ "الجيل الذهبي" لفريق الولايات المتحدة تحت قيادة بيرهالتر ، ومن المحتمل أن تكون لعبة تحدد حقبة الفريق الذي كافح من أجل الشكل طوال جولات التصفيات.

"نحن نعلم مدى الجودة التي ستتمتع بها إنجلترا. قال كابتن الولايات المتحدة تايلر آدامز في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وفقًا لشبكة ESPN ، "مرة أخرى ، نعتقد أننا نلعب بشكل جيد ضدهم" .

وأضاف""لدينا فريق رياضي. نعتقد أننا مهيمنون على الكرة أحيانًا. لقد رأيت ذلك [ضد ويلز] من خلال الضغط المضاد وكيف يمكننا خلق الكثير من اللحظات الانتقالية ".

وتقام مباراة الجمعة على استاد البيت في مدينة الخور ، وستنطلق في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويجب أن نعود إلى عام 2002 للمرة الأخيرة التي هزم فيها اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم خصمًا أوروبيًا في كأس العالم ، على الرغم من أنه حقق التعادل 1-1 مع إنجلترا في نسخة 2010 من البطولة في جنوب إفريقيا.

وبخلاف ذلك ، كانت النتائج تميل إلى أن تكون لصالح إنجلترا ، حيث فازت بثمانية مواجهات من أصل 11 مباراة ، وسيضمن فوز آخر للفائز بكأس العالم 1996 تقدم إلى مراحل خروج المغلوب.

الخبر السار للمدرب جاريث ساوثجيت هو أن القائد هاري كين جاهز للعب بعد خضوعه لفحص في كاحله في وقت سابق من هذا الأسبوع ، في حين أن بيرهالتر قد يتطلع إلى جيوفاني رينا البالغ من العمر 20 عامًا لشحذ هجوم فريقه.

ويلتقي منتخب ويلز وإيران في مباراة المجموعة الثانية الأخرى يوم الجمعة عندما يلتقيان على ملعب أحمد بن علي.

كما تعود قطر المضيفة إلى اللعب يوم الجمعة ضد السنغال ، وهما دولتان تكبدتا هزيمتين في المباراتين الافتتاحية. وخسرت قطر 2-0 أمام الإكوادور وخسرت السنغال بنفس النتيجة أمام هولندا.

سيتطلع هذان الفريقان الفائزان إلى تحقيق فوزين من اثنين عندما يلتقيان في استاد خليفة الدولي.

مباريات الجمعة

ويلز ضد إيران - 5 صباحا بالتوقيت الشرقي

قطر ضد السنغال - 8 صباحا بالتوقيت الشرقي

هولندا ضد الإكوادور - 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي

إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية - 2 مساءً بالتوقيت الشرقي

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