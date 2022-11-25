تراند اليوم : بث مباشر قناة الهوية .. قناة الهوية اليمنية بث مباشر الان مشاهدة كاس العالم قناة الهوية اليمنية

قناة الهوية التابعة للحوثيين تبث المباريات المشفرة لكأس العالم قطر 2022 |تردد القناة/ 11096 نايلسات قناة يمنية تكسر كل القيود وتنقل مباريات كأس العالم مجان وبدون أي تشفير وتعليق عربي.

وفاجأت قناة الهوية المشاهدين بنقل مباريات كأس العالم مباشرة وبتعليق عربي .

وقامت القناة من اليوم بنقل المباريات المشفرة والمفتوحة عبر قناتها بدون أي تشفير او قيود او احتكار .

وشاهد الالف اليمنيين اليوم مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم والتي تقام في قطر مفتوحة عبر قناة الهوية .

وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بنشر اخبار تفيد بنقل القناة مباريات كأس العالم 2022 مفتوحة ومباشر وتعليق عربي .