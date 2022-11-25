منوعات

تراند اليوم : بث مباشر قناة الهوية .. قناة الهوية اليمنية بث مباشر الان مشاهدة كاس العالم قناة الهوية اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

 

 

قناة الهوية التابعة للحوثيين تبث المباريات المشفرة لكأس العالم قطر 2022 |تردد القناة/  11096 نايلسات قناة يمنية تكسر كل القيود وتنقل مباريات كأس العالم مجان وبدون أي تشفير وتعليق عربي.

 

وفاجأت قناة الهوية المشاهدين بنقل مباريات كأس العالم مباشرة وبتعليق عربي .

 

وقامت القناة من اليوم بنقل المباريات المشفرة والمفتوحة عبر قناتها بدون أي تشفير او قيود او احتكار .

 

وشاهد الالف اليمنيين اليوم مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم والتي تقام في قطر مفتوحة عبر قناة الهوية .

 

وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بنشر اخبار تفيد بنقل القناة مباريات كأس العالم 2022 مفتوحة ومباشر وتعليق عربي .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا