تراند اليوم : فيديو خالد كامل اتحاد الكرة .. فيديو عنتيل اتحاد الكرة كامل بدون حذف مشاهدة فيديو عضو اتحاد الكرة

فيديو فضيحة خالد كامل مسئول اتحاد الكرة المتورط في علاقة غير اخلاقية 43 دقيقة الفيديو الكامل لفضيحة خالد كامل مسئول اتحاد الكرة النسائية تقدم المحامي احمد مهران ببلاغ للنائب العام ضد (خ .ك) مدير الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم والمعلق الرياضي الشهير والسيدة (ه.أ) حيث جاء بالبلاغ أن المدعو (أ.م) قام باتهام زوجته المدعوة (ه.أ) في واقعة زنا مع المدعو (خ.ك) وأكد المدعي أن بحوزته إثباتات ضد زوجته في هذه الواقعة المشينة، حيث وجد الزوج "فلاشة" تدين زوجته وعشيقها بارتكاب الفاحشة مع بعضهما البعض داخل شقة بالازبكية، فقرر إبلاغ النيابة لإدانة المتهمين. وقال مهران محامي المجني عليه انه تقدم ببلاغ الي معالي المستشار النائب العام طالبا تحريك دعوي جنائية ضد الزوجة لحفظ حق الزوج دفاعاً عن الشرف والعرض ومنع اختلاط الانساب وحفاظاً علي القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية وارفق "فلاشة" بها دليل الإدانة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو خالد كامل وهناء احمد، والذي أظهر خالد كامل وهناء احمد في أوضاع وتصدر " فيديو خالد كامل وهناء احمد" المخل التريند في العالم العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي في مصر منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وأثار فيديو هناء الشناوي وخالد كامل الكثير من الضجة في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، وأخذ الكثير من الناس يبحثون بشكل متزايد عن فيديو فضيحة خالد كامل وهناء أحمد.

لذلك ننشر لكم تفاصيل فيديو فضيحة هناء احمد عبدالمجيد الشناوي مع خالد كامل اتحاد الكرة كامل تويتر 18+، كما نستعرض لكم من هي هناء أحمد ويكيبيديا والسيرة الذاتية لعضو اتحاد الكرة المصرية خالد كامل ويكيبيديا.

فيديو هناء احمد وخالد كامل

الفيديو الغير أخلاقي لهناء أحمد وعضو اتحاد الكرة المصرية في حوزة النيابة العامة بمصر، حيث تم اتخاذ قرار بالتحفظ على القضية للتحقيق فيها، حيث لم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت هي هناء أحمد التي ظهرت مع خالد كامل وكان زوج هناء أحمد هو من قام بنشر الفيديو ورفع قضية عليها.

من هي هناء أحمد عبدالمجيد الشناوي ويكيبيديا

الأسم : هنا أحمد عبد المجيد الشناوي

الجنسية : مصرية.

العمر : في آخر الثلاثينيات.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

المهنة: أحد مشاهير السوشيال ميديا بمصر.

من هو خالد كامل ويكيبيديا

شخصية كروية بارزة في جمهورية مصر العربية، مصري الاصل والجنسية ومن مواليد مصر، يقيم في مصر ، شغل خالد كامل العديد من المناصب الرياضية خلال الفترة الاخيرة حتى اصبح واحد من اهم اعضاء اتحاد الكرة.

تم اقالته مؤخرا من اتحاد الكرة المصرية بعد انتشار فضيحته مع هناء أحمد الشناوي المتهمة بقضية الزنا التي رفعها زوجها ضدها.