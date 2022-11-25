تراند اليوم : قناة الهوية مباشر .. بث مباشر قناة الهوية كاس العالم

قناة الهوية مباشر، تعد قناة الهوية أحد أشهر وأروع القنوات العربية اليمنية، بلأضافة الي أنها تقدم العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة، والتي يرافقها جلة من الأعمال الأخرى سواء علي الصعيد الإعلامي او الفني، بينما باتت هذه القناة في الوقت الراهن لا تعمل علي القمرين النايل سات والعرب سات، وذلك بسبب تحديث تردداتها في الأونة الأخيرة، حيث شرعت إدارة القناة بتحديث كافة ترددات بذها علي النايل سات والعرب سات، ولهذا يسرنا عبر موقع الملف أن نقدم لكم هنا تردد قناة الهوية علي القمر الصناعي عربسات والنايل سات الجديد 2022، فتابع معنا أدناه.

بعد أن توصل فريق عمل موقع المشرق مع إدارة قناة الهوية تبين لنا أن القناة متوافره فقط على قمر عربسات، وغير متاحة على قمر نايل سات، نعرض لكم فيما يلي التردد الوحيد المتوافر لهذه القناة على قمر عربسات: